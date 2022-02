Biểu tượng mới của Sông Lam Nghệ An

Khi mùa giải V-League 2021 bị hủy giữa chừng, Sông Lam Nghệ An là đội bóng hoan hỉ nhất bởi vào thời điểm hủy giải, đội bóng xứ Nghệ đang xếp cuối bảng. Nhưng thời vận thay đổi chóng mặt, với sự tài trợ của Tập đoàn Tân Long, đội bóng Sông Lam Nghệ An đã “thay da đổi thịt” nhanh chóng. Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng... trở về khoác áo đội bóng quê hương từ mùa giải 2022 nhưng trước đó vào năm ngoái, Sông Lam Nghệ An đã có bản hợp đồng lịch sử, đó là việc gia hạn hợp đồng với Phan Văn Đức.

Hợp đồng được các bên giữ bí mật nhưng có giá trị lớn nhất trong lịch sử đội bóng bên dòng sông Lam. Vài ngày họp bàn cùng các bên, lãnh đạo Tập đoàn Tân Long đã gật đầu trước đề nghị tài chính của Phan Văn Đức, để các bên ký gia hạn hợp đồng. Không cần chờ đến tương lai mà hiện tại, Đức “cọt” chính là biểu tượng của Sông Lam Nghệ An, bất chấp sự có mặt của đàn anh Quế Ngọc Hải.

Quyết định ở lại đội bóng của Phan Văn Đức khiến người hâm mộ xứ Nghệ vô cùng vui mừng. Theo hợp đồng đào tạo trẻ ở Sông Lam Nghệ An, khi cầu thủ 25 tuổi sẽ được quyền rời đội bóng. Năm ngoái, Đức “cọt” tròn 25 tuổi nhưng anh đã chọn ở lại, trong lúc tập thể đội bóng đang rệu rã để chia sẻ khó khăn.

Trước mùa giải mới 2022, Phan Văn Đức chia sẻ: “Mùa bóng này, mọi thứ sẽ rất khác. Chúng tôi đã sẵn sàng chinh phục các mục tiêu, háo hức chờ đón V-League 2022 khai cuộc”.

Người trong cuộc rất hiểu giá trị của Phan Văn Đức. Mùa bóng 2021, khi Sông Lam Nghệ An rơi xuống đáy bảng xếp hạng, việc lãnh đạo đội bóng ưu tiên ký gia hạn hợp đồng đã cho thấy tầm ảnh hưởng của Phan Văn Đức. Trên đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên (Park Hang-seo) đánh giá rất cao năng lực của trung phong sinh năm 1996 này. Không cần chờ đến bàn thắng Đức “cọt” ghi vào lưới đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022 mà ngay từ đầu năm 2018, chiến lược gia Park Hang-seo đã nhìn thấy tài năng của Phan Văn Đức.

Số là chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), các trợ lý thông báo có một cầu thủ trẻ đá khá hay nhưng đội lại sắp lên đường dự giải, không biết ý tứ ban huấn luyện ra sao. Nghe vậy, thầy Park chỉ đạo ngắn gọn: “Mang cậu ta đến đây, tôi chỉ cần vài ngày là biết hay dở”. Phan Văn Đức thời điểm đó vừa “cày” xong mấy giải trẻ, lúc đến trước mặt thầy Park trông đen, gầy nhưng sau đúng một buổi tập, anh đã là sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho chiến dịch ở Thường Châu.

