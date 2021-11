"Biến" Tây Hồ: Nhóm thanh niên đập tan cửa kính ô tô, tài xế run rẩy chắp tay van xin

Mở đầu clip, một nhóm thanh niên vô cùng tức giận, cầm chai thuỷ tinh đập vỡ cửa ô tô màu đỏ, miệng không ngừng chửi bới: "Nó đâm người ta xong nó chạy đấy".

Theo chia sẻ của tài khoản đăng clip, người đàn ông trung niên điều khiển ô tô 4 chỗ đã va chạm với nhóm người kia trước đó. Không rõ diễn biến cụ thể ra sao mà nhóm thanh niên nổi giận liên tục có hành vi nóng giận, mất kiểm soát.

Xe bị đập nát tan cửa kính, ông chú vẫn ngồi bên trong, chắp tay van xin đối phương. Nhiều người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã chạy tới khuyên ngăn: "Thôi đừng đánh người ta nữa, ông ấy biết rồi. Người ta đã chắp tay xin rồi mà".

Tuy nhiên các thanh niên trẻ tuổi vẫn hùng hổ lao tới, đập mạnh đầu ô tô, thậm chí còn xưng "mày – tao" đầy thách thức với người đàn ông trung niên. Được biết sự việc xảy ra ở khu vực Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đám thanh niên đập tan cửa kính, đá ô tô, tài xế chỉ biết chắp tay xin

Đoạn clip đã thu hút tới hơn ba triệu lượt xem chỉ sau 4 tiếng được đăng tải. Phần lớn dân mạng đều đồng ý rằng tài xế lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo gây tai nạn là vi phạm luật giao thông, nhưng hành động đập phá của nhóm thanh niên là không thể chấp nhận được.

"Trời ơi dù sao người ta cũng có tuổi rồi, đáng tuổi cha chú mà lại lao vào tấn công hội đồng thế?"

"Đồng ý là chú này sai vì say rượu, nhưng cần thì có CSGT phạt chứ không phải để bọn nhóc này hành hung người ta đến nỗi thế".

"Đánh người, phá hoại tài sản… đang từ nạn nhân lại muốn thành người có tội à?".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Nhịp sống Việt