Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa to

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (27/6), trên khu vực phía Nam đảo Luzon (Philippines) đang tồn tại một vùng áp thấp. Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai (28/6), vùng áp thấp này đi vào khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Khoảng ngày 29/6-2/7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) với xác suất khoảng 70-80%, sau có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 40-60% trên khu vực Bắc Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi vùng áp thấp này.

Cùng với thiên tai trên biển, trên đất liền, dự báo từ chiều tối ngày 29/6 đến 2/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng từ ngày 29/6 đến 3/7 cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, thời gian trên, cần đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ven sông. Ngoài ra, trên các sông, suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt lũ nhỏ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của La Nina, từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 4-6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Số lượng này xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là những năm La Nina, bão thường dồn dập vào cuối năm cùng với nguy cơ xuất hiện các cơn bão có cường độ mạnh, dị thường, trái quy luật.

Ngoài ra, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh năm nay có khả năng hoạt động sớm, nền nhiệt các tháng đầu mùa đông ở miền Bắc có khả năng thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. “Sự tác động của các cơn bão mạnh, dồn dập kết hợp với không khí lạnh đến sớm, cùng điều kiện địa hình sẽ làm các tỉnh miền Trung đối diện với nguy cơ đa thiên tai, mưa bão dồn dập, kéo theo lũ lụt, sạt lở đất trong các tháng 10-11/2022”, ông Lâm nói.

Cụ thể, dự báo trong tháng 10, tổng lượng mưa Bắc Trung bộ phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN, riêng khu vực Trung và Nam Trung bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 70%. Tháng 11, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 15-35%, có nơi trên 40%. Tháng 12, tổng lượng mưa toàn miền Trung phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%. Tây Nguyên cũng đón nguy cơ mưa lũ dồn dập trong các tháng 10-11 với tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 30-60%, trong đó tháng 10 có nơi cao hơn trên 70%.

