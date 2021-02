Bị yêu cầu đo nồng độ cồn, thầy giáo thách CSGT đánh nhau với mình, liên tục hô: 'Tao không sợ COVID'

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn video quay lại cảnh làm việc giữa một người đàn ông với CSGT sau khi xảy ra va chạm. Đoạn video cho thấy, người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen liên tục chửi bới CSGT.

Thậm chí, khi được nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh thì anh liên tục hô to: “Tao không sợ COVID”, yêu cầu CSGT giải trình việc họ xông vào nhà mình. “Mày xồng xộc xông vào nhà tao, tao bây giờ mất 10 cây vàng rồi, mày đền đi. Xồng xộc xông vào nhà người ta mà không biết gì về luật”, người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào thẳng đầu CSGT.

Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay vào thẳng đầu CSGT.

Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông còn buông lời khiêu khích, thách thức CSGT đánh nhau với mình. “Bây giờ đánh nhau”, người đàn ông nói.

Theo thông tin đăng tải trên Dân Trí, người đàn ông trong đoạn video là anh Hồ Q.L. (47 tuổi, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột), là giáo viên tiếng Anh của một trường Tiểu học trên địa bàn phường Thành Nhất. Khoảng 20h tối 2/2, anh L. điều khiển ô tô mang BKS 47A-149xx đã xảy ra va chạm giao thông với một chiếc xe máy trên đường Phan Bội Châu (TP. Buôn Ma Thuật).

Người đàn ông thách CSGT đánh nhau với mình.

Tại hiện trường, CSGT yêu cầu anh L. đo nồng độ cồn, nhưng anh ta không những không chấp hành mà còn liên tục chửi bới. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý, theo dõi của dư luận. Một số người để lại bình luận:

“Thầy giáo mà có cách cư xử như vậy rồi dạy học sinh ra sao?”,

“Không nói tôi còn tưởng anh này bị ngáo đá, không ngờ lại là thầy giáo cơ đấy”,

“Mạnh miệng kêu không sợ COVID-19 thì giỏi rồi, giờ cả nước đang căng mình chống dịch mà anh ta còn nói giọng điệu kiểu đấy được”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn