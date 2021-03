Bị "xe dù" tranh khách, hàng loạt nhà xe ở Nghệ An đình công phản đối

Có hơn 30 nhà xe đưa phương tiện về Bến xe Bắc Vinh căng băng rôn để phản đối xe dù, xe chạy vượt tuyến

Chiều nay (3/3), hàng loạt xe khách chạy tuyến cố định từ Vinh đi các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An đã kéo đến Bến xe Bắc Vinh căng băng rôn để phản đối tình trạng xe dù xe chạy vượt tuyến tranh giành khách.

Ông Vũ Hoàng Huynh, Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: Có tổng số 34 xe khách các loại có lộ trình Vinh đi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và ngược lại đã dừng chạy.

"Họ đồng loạt tới bến xe rồi căng băng rôn trước đầu xe để phản đối tình trạng xe dù lộng hành, xe chạy vượt tuyến tranh giành khách với xe tuyến cố định. Chúng tôi thấy phản ánh của họ là có cơ sở", ông Huynh nói.

“Ngay khi các xe tập trung về, Bến đã hướng dẫn các xe đậu đỗ đúng vị trí không để xảy ra tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự. Bến cũng thông báo sự việc lên Sở GTVT Nghệ An và các cơ quan liên quan. Ngay trong buổi chiều, Sở đã tổ chức họp, đối thoại với các chủ xe, lái xe để nắm bắt tình hình và giải đáp các kiến nghị”, ông Huynh cho hay.

Xe khách Dương Thảo chỉ được lên tới Con Cuông nhưng thường xuyên chạy vượt tuyến lên Kỳ Sơn đón trả khách (Ảnh chụp tháng 1/2021)

Theo một chủ xe ở huyện Kỳ Sơn, thời gian gần đây, trên QL7 liên tục xuất hiện các loại xe dù 7, 12, 16 chỗ chạy từ Vinh lên Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn tranh giành khách với các tuyến xe cố định.

Ngoài ra, còn có một số xe khách tuyến cố định chạy từ Nghệ An đi Sài Gòn, Kon Tum, Gia Lai, Hà Nội, Móng Cái... lấy cớ đón trả khách tận nhà và giả danh xe hợp đồng cũng đã bắt khách chặng ngắn từ Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông xuống Vinh. Điều này gây thiệt hại không nhỏ cho các đơn vị kinh doanh vận tải đã đăng ký tuyến cố định nội tỉnh.

"Chúng tôi đã kiến nghị nhiều, báo chí cũng đã phản ánh nhưng vẫn không có lực lượng nào đứng ra xử lý", chủ xe này nói.

Ông Hà Tiến Sơn, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến sự việc một phần do thực trạng như các nhà xe phản ánh, một phần do các nhà xe không biết phải phản ánh đến đâu. Tại buổi làm việc, bên cạnh việc khi nhận các ý kiến của các nhà xe, xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp xử lý, chúng tôi còn hướng dẫn các nhà xe khi có vấn đề cần phản ánh thì cần phải phản ánh lên sở hoặc qua hiệp hội vận tải. Còn về lực lượng thanh tra, ngay ngày mai chúng tôi sẽ cử một tổ thuộc Đội TTGT khu vực 4 lên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm”.

Ông Sơn cũng cho biết: Rất nhiều lần lực lượng TTGT đã tổ chức các đợt cao điểm để xử lý xe chạy sai hành trình, xe hợp đồng trá hình, xe dù... Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý, có nhiều trường hợp còn bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ hoạt động.

Trước đó, vào ngày 25/1, Báo Giao thông đã có bài viết phản ánh tình trạng xe khách chạy vượt tuyến cả trăm kilomet lên các huyện miền núi phía Tây Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn để đón trả khách. Sau khi báo đăng, Sở GTVT Nghệ An đã vào cuộc xử lý, thu hồi phù hiệu các xe vi phạm. Riêng các xe mang biển ngoại tỉnh, phù hiệu do tỉnh bạn cấp nên Sở đã gửi công văn đề nghị phối hợp xử lý theo quy định.

Tác giả: Văn Thanh