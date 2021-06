Bị "tóm" khi đi trộm bò trong đêm

Theo đó, vào rạng sáng 24/6, tổ công tác Công an xã Quỳnh Liên chủ trì phối hợp Công an phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An làm rõ một vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1983), trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm 1 con bò trị giá 20 triệu đồng và 1 điện thoại.

Đối tượng bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Qua lời khai ban đầu, Nga đã từa nhận vào thời điểm trên lợi dụng gia chủ đi ngủ nên đã lẻn vào chuồng bò của một hộ dân trên địa bàn xã Quỳnh Liên để trộm cắp.

Chưa dừng lại, sau khi trộm bò xong, đối tượng còn đột nhập vào nhà lấy đi 1 chiếc điện thoại di động của gia chủ. Tuy nhiên, khi đối tượng đang trên đường mang con bò đó đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân