Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết lực lượng làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

Cùng đi có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, động viên các công nhân đang làm công tác vệ sinh khu vực hồ cá Cửa Nam.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đã trực tiếp đến khu vực hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP. Vinh, thăm, chúc Tết 60 công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang làm công tác vệ sinh, thu gom, trung chuyển rác thải.

Đây là điểm tập kết và trung chuyển rác thải lớn của TP. Vinh. Hàng năm, vào đêm Giao thừa, các công nhân vệ sinh môi trường đều làm việc xuyên đêm để kịp thời vận chuyển rác thải về khu xử lý. Vì công việc, có công nhân đã 26 năm nay chưa một lần đón Giao thừa cùng gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc Tết các công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Ân cần thăm hỏi, tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới, đồng chí Thái Thanh Quý động viên, chia sẻ với những vất vả, hy sinh thầm lặng của các công nhân vệ sinh môi trường, đã gác lại những giây phút đầm ấm bên gia đình trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới để giữ thành phố sạch đẹp, phục vụ cho người dân du xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới đến các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP. Vinh trực điều hành phân luồng giao thông tại khu vực ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh, đoạn đường Trường Thi giao đường Hồ Tùng Mậu và đường Phan Đăng Lưu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP. Vinh trực điều hành phân luồng giao thông đêm Giao thừa.

Tại đây, để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn giao thông cho người dân đón Giao thừa năm Tân Sửu 2021, Công an TP. Vinh đã bố trí 25 cán bộ, chiến sỹ làm việc tại khu vực này. Đến khoảng hơn 20h30 đêm Giao thừa, cán bộ, chiến sỹ tại điểm chốt đã xử lý nhiều trường hợp không chấp hành luật lệ an toàn giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TP. Vinh trực điều hành phân luồng giao thông đêm Giao thừa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu Tỉnh uỷ chúc các cán bộ, chiến sỹ cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ bình yên cho nhân dân đón Tết, vui xuân trọn vẹn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Đội quản lý điện số 3, Điện lực TP Vinh.

Cũng trong tối 30 Tết, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới cán bộ, nhân viên Đội quản lý điện số 3, Điện lực TP. Vinh đang thực hiện nhiệm vụ trực, vận hành điện lưới phục vụ sinh hoạt của nhân dân 4 phường và 3 xã của thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên Đội quản lý điện số 3, Điện lực TP Vinh.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành Điện trong thời gian vừa qua; đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến tâm thế, ý thức trách nhiệm rất cao trong công việc của toàn thể cán bộ, nhân viên Đội số 3, Điện lực TP. Vinh, đã bám sát nhiệm vụ, công việc, để hoàn thành trọng trách của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chúc Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong rằng, cán bộ, nhân viên Đội số 3 nói riêng, Điện lực Nghệ An nói chung tiếp tục phát huy tinh thần trên vào năm mới; chúc ngành Điện tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tác giả: Xuân Hướng - Hữu Hoàng

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn