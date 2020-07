Bí thư tỉnh ủy Nghệ An đang xem xét đơn xin trả lại đất của thân nhân mẹ VNAH Nguyễn Thị Cọi

Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo "mở" của ông Thái Thanh Quý , Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có ý kiến chỉ đạo, xem xét kiến nghị xin trả lại đất vườn cho thân nhân của 3 liệt sỹ và mẹ VNAH Nguyễn Thị Cọi, Thế nhưng UBND huyện Thanh Chương vẫn áp dụng sai pháp luật để viện dẫn theo Khoản 5, Điều 26, Luật Đất đai năm 2013 không trả đất, buộc gia đình cụ Cọi tiếp tục gửi kiến nghị lên cấp cao hơn và đơn đang được các cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An xem xét.

Đơn kiến nghị của ông Chương đang được Bí thư tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xem xét

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cọi là bà nội của ông Nguyễn Duy Chương, ở xóm 5, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương , tỉnh Nghệ An. Cụ Cọi có 2 người con trai và một người cháu nội là liệt sỹ. Ông Nguyễn Duy Chương là cháu đích tôn của cụ Cọi. Năm 1974, sau khi cụ Cọi mất, mặc dù cụ đang có người thừa kế, là gia đình liệt sỹ, bản thân cụ Cọi cũng không viết đơn trả lại đất cho Hợp tác xã, nhưng chính quyền xã Thanh Lương vẫn tùy tiện giỡ nhà lấy đất vườn của cụ xây dựng trường học vỡ lòng, sau này là trường Mầm non xã Thanh Lương.Từ năm 1975 đến năm 2009, khi UBND xã Thanh Lương sử dụng thửa đất của cụ Cọi để xây dựng trường học, thì ông Chương chưa có ý kiến gì. Nhưng từ năm 2009 đến nay, khi trường Mầm non chuyển đi chỗ khác, khu đất này đang bỏ hoang và phân lô bán đất ở, thì ông Chương viết đơn kiến nghị trả lại thửa đất trên cho thân nhân mẹ VNAH hùng Nguyễn Thị Cọi. Đơn ông Chương viết ngày 20/10/2009 không được UBND huyện Thanh Chương trả lời. Ngày 4/4/2019, UBND huyện có Công văn số 496/UBND-TNMT trả lời ông Chương, thừa nhận: "Thửa đất 661 trước đây có một phần là vườn của cụ Nguyễn Thị Cọi. Căn cứ theo Khoản 5, Điều 26, Luật Đất đai năm 2013, thì việc đòi lại đất của thân nhân cụ Cọi là không có cơ sở để giải quyết."

Không chấp nhận ý kiến trả lời của UBND huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Duy Chương tiếp tục viết đơn kiến nghị gửi lên Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 14/2/2020, ông Thái Thanh Quý đã tiếp ông Chương và có Công văn số 86/BNC-TU: "Giao UBND huyện Thanh Chương rà soát lại vụ việc, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì xem xét giải quyết cho công dân. Nếu không đủ điều kiện thì trao đổi với gia đình và vận dụng tối đa các quy định của pháp luật về đất đai với chính sách ưu đãi người có công để xem xét.". Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo như vậy, nhưng UBND huyện Thanh Chương vẫn căn cứ theo Khoản 5, Điều 26, Luật Đất đai năm 2013 để không trả lại đất cho ông Chương. Lần này ông Chương tiếp tục kiến nghị tiếp lên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Công văn số 471/CV-BNCTU ngày 30/6/2020, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã hướng dẫn ông gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đơn kiến nghị của ông Chương viết có lý, có tình

Mảnh đất tổ tiên của gia đình ông Chương để lại bị thu hồi trái pháp luật để phân lô đem bán

Việc gia đình ông Chương đòi đất của cụ Cọi là đất của tổ tiên có người thừa kế, đất của gia đình chính sách có công với đất nước, đất của gia đình 3 liệt sĩ và đất của mẹ VNAH là có căn cứ theo pháp luật quy định không thuộc diện bị thu hồi tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 ghi rõ:“ b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế thì bị thu hồi”.

Việc UBND xã Thanh Chương tự ý thu hồi đất của gia đình cụ Cọi là trái với điểm a khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 quy định chỉ có Ủy ban nhân dân cấp huyện mới có quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: “a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư”.

UBND huyện Thanh Chương báo cáo UBND tỉnh việc áp dụng Khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 để thu hồi và không trả lại đất cho bà là áp dụng luật sai.Bởi khoản 5 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “ Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Trường hợp đất của gia đình cụ Cọi là đất hương hỏa, đất đang có người thừa kế, đất của gia đình có công với cách mạng không thuộc diện đát nhà nước thu hồi cải tạo doanh nghiệp, đất của các gia đình phản cách mạng bỏ chạy theo giặc năm 1954, năm 1975 và năm 1979, không thuộc trường hợp đất của các đối tượng phản cách mạng bị Nhà nước thu hồi, nên việc áp dụng Khoản 5, Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 để thu hồi là áp dụng trái luật. UBND huyện Thanh Chương đã làm trái pháp luật lợi dụng việc thu hồi đất sai đối tượng, để bạc đãi đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình của 3 liệt sĩ đã hy sinh vì nước là gia đình mẹ VNAH Nguyễn Thị Cọi. Biến đất đai của gia đình có công với cách mạng đang có người thừa kế đất của tổ tiên để lại, thành đất của các đối tượng thuộc diện “Nhà nước thu hồi cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, là hành vi trái với luân thường đạo lý mà Đảng và Nhà nước đã kêu gọi toàn Đảng toàn dân “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa các gia đình có công với cách mạng. Chẳng lẽ đây là việc đền ơn những người đã hy sinh vì nước của UBND xã Thanh Lương?

Đất thu hồi của cụ Cọi, hiện UBND huyện Thanh Chương sử dụng không đúng mục đích theo Mục a, b, c Khoản 1, Điều 16, Luật Đất đai năm 2013. Vì thửa đất đó đang bỏ hoang và chuẩn bị phân lô bán đất ở.

Hành trình đòi đát của gia đình cụ Cọi bắt đàu là đơn được bà Nguyễn Thị Bính (là con dâu của cụ Cọi, mẹ liệt sỹ Nguyễn Ngọc Sơn và là mẹ của ông Chương) viết gửi ngày 20/10/2009. Tại thời điểm này UBND huyện Thanh Chương phải căn cứ theo Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004 để giải quyết. Thế nhưng từ năm 2009 đến 2013 UBND huyện Thanh Chương đã không giải quyết mà để đến khi Luật Đất đai năm 2003 hết hiệu lực mới giải quyết như vậy không phải là Chính quyền vì dân.

Thửa đất 661 hiện nay UBND xã Thanh Lương đang sử dụng vào mục đích bán đất ở, còn ông Chương cũng có nhu cầu trả lại đất để làm nhà ở là hoàn toàn chính đáng. Gia đình ông Chương là gia đình có công với cách mạng, hai người chú và một người anh là liệt sỹ. Cha ông Chương, ông Nguyễn Duy Bính được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, bà nội ông Chương cụ Nguyễn Thị Cọi được truy tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thế nhưng gia đình ông Chương có 5 thế hệ đang ở và thờ phụng các liệt sĩ và mẹ VNAH trong ngôi nhà và mảnh vườn 220 m2 có từ trước cách mạng tháng Tám đến nay. Ngoài ra ông Chương chưa được mua hay hay được cấp một mét vuông đất nào như vậy chính quyền xã Thanh Lương và huyện Thanh Chương có quan tâm đến gia đình chính sách trên quê hương Bác Hồ hay không? Chế độ thờ phụng liệt sỹ hiện nay là 500.000 đồng/năm, tiền quà 27/7 được 200.000 đồng, tiền quà Tết 200.000 đồng. Tổng một năm một liệt sỹ được 900.000 đồng, nhà ông Chương thờ phụng 3 liệt sỹ một năm được 2.700.000 đồng. Gia đình chính sách đông người lại nghèo, ông Chương không có tiền để mua đất cho con ra ở riêng, trong khi đó đất vườn của tổ tiên để lại thì bị xã “thu” trái pháp luật để bán cho người khác

Hy vọng rằng, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2020) dưới sự chỉ đạo có lý có tình của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, các cơ quan chức năng ở Nghệ An giải quyết có lý, có tình, trả lại đất cho ông gia đình Nguyễn Duy Chương.

Tác giả: Hữu Mai-Nghiêm Thị Hằng

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn