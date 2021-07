Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và hành trình tri ân tại Nghệ An

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021), 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), ngày 17/7, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu tổ chức các hoạt động tri ân, an sinh xã hội tại Nghệ An. Cùng tham dự có các anh Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.