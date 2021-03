Bí thư đoàn bị giam oan muốn được bồi thường 3,6 tỷ

Tối 19/1/2014, vợ chồng bà N.T.T. đãi tiệc tất niên ở con hẻm tại phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khi bà T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Chồng bà T. và một người bạn lấy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy anh Lý đang chạy xe nên ép xe rồi xông vào đánh, khống chế anh Lý và đưa đến công an làm việc. Tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên anh Lý 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Sau đó anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9/2015, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại. Ngày 31/7/2018, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định bị can phạm tội.