Bị sàm sỡ trên tàu, gái xinh bật dậy "phản đòn" cực gắt

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị một nam thanh niên sàm sỡ ngay trên tàu, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang ngồi trên tàu, cô gái trẻ bất ngờ bị nam thanh niên ngồi bên cạnh dụng tay chạm vào đùi. Dù cô gái đã cố tình ngồi ra xa nhưng vẫn bị nam thanh niên đụng chạm.

Trước hành động khiếm nhã của vị khách đi cùng, cô gái bất ngờ bật dậy rồi cho hắn ta một cái tát vào mặt. Trước phản ứng mạnh mẽ của cô gái, nam thanh niên này chỉ biết câm nín.

Ngay sau khi clip được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều đồng tình trước màn xử lý của cô gái.

"Màn xử lý hay lắm", "Cứ phải xử mạnh tay mới được, chứ không cứ được đà là lấn tới", "Thanh niên giở trò sàm sỡ và cái kết ê chề"... là một số bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn