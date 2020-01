Bị nợ lương qua Tết, công nhân kéo đến trụ sở công an cầu cứu

Trước đó, ngày 13/1, gần 300 công nhân làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu Kỳ Anh ngừng làm việc, tập trung trước cổng công ty để đòi lương. Những công nhân này bị nợ lương từ tháng 10. Công ty CP May xuất khẩu Kỳ Anh chuyên may quần áo xuất khẩu. Công ty chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7/2019.