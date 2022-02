Bị nhóm phượt thủ bao vây, tài xế ô tô tải nhấn ga lao thẳng vào đám đông

Trưa ngày 10/2, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip ghi lại một vụ xích mích, xô xát giữa nhóm phượt và tài xế xe tải. Đoạn video quay lại sự việc vào khoảng 10h cùng ngày tại địa phận xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang gần khu vực cây cô đơn - địa điểm check in nổi tiếng.

Bị nhóm phượt thủ bao vây lao vào xô xát, tài xế xe tải nhấn ga lao thẳng vào đám đông

Theo người đăng tải clip cho hay, nhóm phượt thủ mặc áo mưa khoảng 20 người xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải BKS Hà Nội. Lúc này, nhóm phượt cầm mũ bảo hiểm lao lên ghế lái hành hung tài xế.

Trong một clip khác cho thấy, nhóm này còn hung hăng cầm đá ném túi bụi về phía chiếc xe. Sau đó, tài xế bất ngờ lùi xe nhấn ga tông vào nhóm phượt khiến mọi người bỏ chạy tán loạn.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, người dân hãi hùng la hét thất thanh và không ngừng can ngăn tài xế dừng lại. Tuy nhiên, người này tiếp tục lùi và dùng đuôi xe tông vào loạt xe máy.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và vụ việc được giải quyết ra sao. Thế nhưng đoạn clip đang được chia sẻ và gây tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc