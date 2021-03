Bị Nhật Linh "bóc phốt" đã bớt yêu, Văn Đức nhanh trí nịnh vợ đầy ngọt ngào

Your browser does not support the video tag.

Nhật Linh trêu Văn Đức đã bớt thương vợ hơn trước

Phan Văn Đức và Nhật Linh là cặp đôi đẹp của bóng đá Việt Nam. Họ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vừa hài hước, vừa lãng mạn của mình. Trên trang cá nhân, Nhật Linh đăng một đoạn video khá dễ thương, thực hiện thử thách "5 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không còn thích bạn nữa. Theo đó, với mỗi nhược điểm của Văn Đức, Nhật Linh sẽ bỏ một ngón tay xuống.

Chàng cầu thủ của SLNA đã bị "tố" rằng hay thờ ơ với câu chuyện của vợ, và dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Chưa hết video, Văn Đức đã xen ngang và ngăn Nhật Linh tiếp tục thử thách. Dường như anh chàng cũng có nhiều tật xấu lắm đây. Dù vậy, Văn Đức cũng rất biết cách nịnh vợ. Anh đưa Nhật Linh và mua quà đồ trong tối cùng ngày.

Những hình ảnh tình cảm của Văn Đức và Nhật Linh. Ảnh: IGNV

Hiện tại, Văn Đức đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ngày V.League trở lại. Điều thuận lợi là gia đình nhỏ của anh ở khá gần sân Vinh nên Văn Đức có thể thoải mái đi lại, chăm sóc vợ và con.

Sông Lam Nghệ An là một trong những đội đã thi đấu vòng 3 trước khi V.League bị hoãn. Họ sẽ trở lại sân cỏ muộn hơn đôi chút, vào ngày 18/3 với trận tiếp đón Than Quảng Ninh.

