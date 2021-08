Bị nhắc nhở khi nẹt pô xe máy ở điểm tiêm chủng, mang hung khí trả thù công an

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Hoàng Tin (SN 1991, thường trú TP. Thủ Đức) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/8, tổ công tác do đại úy Trần Bá Dũng, Cảnh sát khu vực Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại khu phố 5, phường Tam Bình thì Lưu Hoàng Tin điều khiển xe máy chạy qua lại cố tình nẹt pô lớn gây mất an ninh trật tự.

Để tránh ảnh hưởng đến người dân xung quanh và tiến độ công tác tiêm chủng, tổ công tác yêu cầu Tin về nhà, không được gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiêm chủng.

Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, Tin mang theo một tuýp sắt dài và một bình xịt hơi cay bất ngờ quay tấn công tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ rồi bỏ chạy về hướng Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, phường Tam Bình, TP Thủ Đức.

Bình xịt hơi cay Tin dùng để tấn công tổ công tác.

Lúc này, tổ công tác phối hợp Công an phường Tam Bình đuổi theo, bắt được Tin. Tại cơ quan Công an, Tin khai nhận do bực tức đại úy Trần Bá Dũng không cho buôn bán trái cây lề đường cùng với việc bị nhắc nhở trước mặt người dân việc chạy xe gây mất an ninh trật tự tại khu vực tiêm chủng nên dùng bình xịt hơi cay và hung khí tấn công để trả thù.

Theo Công an, Tin có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong