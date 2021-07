Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, cụ ông đập mũ cối vào mặt cán bộ công an

Theo đó, đoạn clip thể hiện trong lúc cán bộ công an nhắc nhở cụ ông đi ngoài đường đeo khẩu trang phòng, chống dịch, thì người này liên tục lớn tiếng nói lại. Chưa dừng lại đó, cụ ông này dùng chiếc mũ cối vào mặt cán bộ công an dẫn đến chảy máu.

Ngay lập tức cán bộ công an cùng người dân ở gần đó đã tới khống chế cụ ông đưa về trụ sở.

Clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc về hành động không đúng của cụ ông trước việc nhắc nhở đeo khẩu trang của chiến sĩ công an. Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra tại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tối 30/7, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho biết, người đàn ông trong đoạn video được xác định tên M. (SN 1941, trú tại phường Nghĩa Đô). Khu vực xảy ra sự việc tại chốt kiểm soát ngõ 127 Lạc Long Quân.

"Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng mời ông M. lên làm việc xử lý theo quy định" - lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho biết.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường, trên địa bàn có 13 chốt nhắc nhở, xử lý vi phạm. Người dân ra ngoài phải có thẻ đi chợ hay giấy tờ cần thiết mới được qua. Vừa qua, phường Nghĩa Đô xử phạt hơn 50 triệu đồng đối với các hành vi không đeo khẩu trang, ra ngoài khi không thật sự cần thiết,...

Còn theo lãnh đạo Công an phường Nghĩa Đô, đơn vị đang xác minh làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong