Bị làm phiền khi "hẹn hò", rắn hổ mang nổi điên tấn công người

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 21/3, tại một nhà dân ở tỉnh Chanthaburi, miền đồng Thái Lan.

Cụ thể, khi đang vào trong nhà kho để lấy dụng cụ chuẩn bị trồng sầu riêng, Kamrai Sena (37 tuổi) bất ngờ chạm trán 2 con rắn hổ mang chúa kịch độc đang ẩn nấp sau chiếc điều hòa cũ.

Lúc này, cặp bò sát đang thực hiện giao phối nên rất hung dữ. Chúng lao đến tấn công Kamrai nhưng người đàn ông này đã kịp chạy thoát. Anh lập tức nhờ hàng xóm giúp đỡ và liên hệ với tổ chức cứu hộ động vật.

Khi đội cứu hộ tới nơi, họ đã dùng gậy chuyên dụng để bắt 2 con rắn. Chúng được thả về rừng ngay sau đó.

Rắn hổ mang chúa phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Đây là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là 7m.

Loài được đánh giá nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, dù chúng thường không chủ động tấn công con người.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn