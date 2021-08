Bị "hỏi thăm" vì vi phạm giãn cách, người phụ nữ bất ngờ "xỉu" lăn ra đường, bất động nhưng tiền ở tay vẫn nắm chặt

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có màn chống đối lực lượng chức năng "như phim hài" đang được chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm, bình luận.

Người phụ nữ lăn ra đất ăn vạ khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm việc

Theo đó, một người phụ nữ đi xe máy không rõ vi phạm điều gì nhưng bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại, mời vào làm việc. Thế nhưng thay vì chấp hành, người phụ nữ la lối, bỏ xe máy đổ cồng kềnh giữa đường và thậm chí còn... "giả chết"!

Người phụ nữ ôm đầu đi loạng choạng

Sau đó giả vờ nằm vật ra giữa đường ăn vạ, mặc kệ lực lượng chức năng khuyên can.

Cụ thể, người này ôm đầu rồi nằm vật ra đường, mặc kệ lực lượng chức năng trấn an: "Bình tĩnh đi chị ơi, chị đừng có làm như vậy, ngồi dậy giùm em đi".

Điều đáng nói, dù nằm ra giữa đường như ngất lịm, nhưng trên tay người này vẫn nắm rất chặt tiền và giấy tờ.

Cuối cùng, chiến sĩ công an đành phải gọi công an phường ra hỗ trợ, xử lý người phụ nữ này theo quy định.

Mặc dù đến hiện tại chưa rõ câu chuyện sẽ đi về đâu, hành vi vi phạm của người phụ nữ là gì và sẽ bị xử phạt như thế nào nhưng có một điều chắc chắn rằng cách hành xử thiếu ý thức của người phụ nữ trung tuổi này đang bị dư luận lên án kịch liệt.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc