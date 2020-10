Bị gọi là 'MC lũ', Phan Anh vẫn miệt mài cứu trợ miền Trung

MC Phan Anh đăng tải hình ảnh cứu trợ miền Trung đầu tiên của mình

Ngay khi đồng bào miền Trung gặp vô vàn những khó khăn vì thiên tai, nhiều nghệ sĩ đã tận dụng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi quyên góp. MC phan anh cũng không ngoại lệ.

Hiện tại, anh vẫn đều đặn cập nhật trên trang cá nhân về hành trình từ thiện của mình. Mới đây, trên facebook cá nhân của mình, Phan Anh đã đăng tải một bài viết mới với nội dung thông tin đến người hâm mộ tình hình bão lũ tại miền Trung, cụ thể là ở Huế. Mở đầu dòng status, MC Phan Anh thích thú kể lại một mẩu chuyện vui khi được một cô gái Huế dễ thương bắt chuyện và xin chụp hình chung:

"Cô gái nói cái gì mà 'răng anh cao rứa', cho em chụp chung cho nổi tiếng cái hỉ, em cũng làm người mẫu được hỉ (đại ý mình tự dịch ra thế chứ nói thiệc giọng Huế mà líu lo vui tính như em anh không nghe ra). Nhưng mà dễ thương hết sức!".

Nam MC chia sẻ thêm dù tình hình lũ lụt phức tạp, nhưng tình người nồng ấm vẫn lan tỏa khắp nơi: "Chiều nay về Thôn An Xuân, bà con hiền hoà, ấm áp.. quá đỗi khiến cả đoàn ai cũng được tiếp thêm năng lượng tràn trề. Thầy còn dẫn một nhóm lội nước đến tận nhà dân An Xuân Đông thăm hỏi. Tuy nhiên, bác lái thuyền giục ra sớm vì sợ gió to, tối trời nguy hiểm. Cám ơn tình người dân nồng hậu".

Phan Anh cập nhật những huyện của Huế đang bị cô lập bởi nước lũ: "Quảng Điền, Phong Điền là hai huyện còn có nhiều xã, thôn bị cô lập, ít đoàn tiếp cận hơn. Các nhóm thiện nguyện nào cần thông tin, inbox mình sẽ nhắn các tình nguyện viên địa phương hỗ trợ. Dự báo tối nay, tiếp tục giông, mưa lớn. Chỉ biết cầu bình an cho miền Trung, cho tất thảy".

Trước đó, nam MC cho biết đã chuyển tay hơn 500 phần quà, mỗi phần có giá trị 1 triệu đồng cho bà con một số tỉnh ở Huế. Và anh cũng khẳng định sẽ cùng đoàn tiếp tục hỗ trợ bà con miền Trung gặp khó khăn trong thời gian tới.

Bức ảnh trên của Phan Anh được xem là bức ảnh đầu tiên của nam MC tại miền Trung được chia sẻ công khai, nên nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết cũng rất nhanh nhận được hàng loạt tương tác tích cực từ người hâm mộ, bỏ qua quá khứ đầy ồn ào thì hành động ý nghĩa hiện tại của nam MC đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ, khen ngợi từ công chúng. Tuy nhiên, vẫn có số ít anti fan không ngại để lại bình luận kém duyên với mục đích "đá xéo" Phan Anh cùng câu chuyện từ thiện của 4 năm trước.

Tháng 10/2016, MC Phan Anh đã từng kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Tuy nhiên, vì số tiền quyên góp lên đến hàng chục tỷ đồng, anh bị cư dân mạng cho rằng đã “ăn chặn” tiền từ thiện. Để minh oan cho bản thân, Phan Anh mở họp báo, lập website công khai hoạt động thiện nguyện.

Mặc dù anh nỗ lực chứng minh mình vô tội, cư dân mạng vẫn không thay đổi quan điểm. Biệt danh “MC lũ” cũng bắt nguồn từ sự việc này. Nhiều năm trôi qua, Phan Anh vẫn tiếp tục tham gia những hoạt động từ thiện lớn nhỏ, cố gắng giúp đỡ mọi người, thế nhưng cái mác “ăn chặn” vẫn gắn liền với nam MC.

Trong đợt lũ lụt lần này tại miền Trung, nam MC cũng tiếp tục tham gia, trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch thiện nguyện. Như những lần trước đây, một bộ phận cư dân mạng vẫn tiếp tục nhắc lại chuyện cũ và gọi anh bằng biệt danh “MC lũ” với thái độ mỉa mai.

Trước tình huống này, Phan Anh không đáp trả gì mà chỉ liên tục cập nhật tình hình từ thiện trên trang cá nhân. Anh khuyên mọi người nên trao tiền mặt nếu có thể vì điều này sẽ giúp bà con chủ động xoay sở hơn, đặc biệt là sau khi lũ hết.

Trước sự chân thành của Phan Anh, vẫn có những người ủng hộ nam MC và cho rằng anh đã và đang làm việc tốt. Một số cá nhân từng có cơ hội làm công tác thiện nguyện với Phan Anh cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong rằng anh sẽ bản lĩnh để tiếp tục làm việc thiện.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn