Bị điện giật chết khi đi trộm sắt trong ngôi nhà hoang

Ngày 25/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang truy tìm thân nhân cũng như xác định danh tính của một nam thanh niên bị điện giật chết trên địa bàn huyện.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 13h ngày 24/6, một nam thanh niên được cho là tên Lên (do người dân cung cấp thông tin, nhưng công an chưa xác minh được) có độ tuổi từ 20-25, đi đến một khu nhà bỏ hoang ở xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để ăn trộm sắt.

Hiện trường nơi nam thanh niên tử vong. Ảnh: Công Luận

Anh ta chạm vào một sợi dây điện quanh nhà và bị điện giật dẫn đến tử vong. Người dân phát hiện sự việc nên báo cảnh sát. Tại hiện trường, tay và chân nạn nhân còn tiếp xúc với dây điện nên cháy đen. Cảnh sát nhận định nạn nhân do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến điện giật tử vong.

Hiện, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang thông báo truy tìm thân nhân cũng như xác định danh tính của nam thanh niên này và đề nghị người dân có thông tin về người này có thể cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0273.3831289.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn