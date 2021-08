Bị CSGT nhắc đeo khẩu trang, người phụ nữ chở theo con nhỏ trả treo: "Đeo ngộp lắm! Có virus đâu?"

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhiều trường hợp chống đối, vi phạm Chỉ thị 16 được quay lại clip đăng lên mạng khiến dư luận bức xúc. Như người phụ nữ trong clip dưới đây, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người này vẫn vô tư ra đường mà không đeo khẩu trang. Khi được nhắc nhở còn trả treo lực lượng chức năng hết sức hồn nhiên.

Cụ thể, sự việc được ghi lại ở Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra một người phụ nữ chở theo bé gái vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Chị này thông tin rằng mình đang đi mua đồ cá nhân nên mới từ quận 4 sang quận 1.

Theo đoạn clip, khi được chiến sĩ CSGT hỏi tại sao trong lúc TP đang thực hiện giãn cách ra đường lại không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm? Người phụ nữ này trả lời vô cùng ngang ngược: "Sao phải đeo khẩu trang? Em thấy ra đường không cần đội mũ bảo hiểm đâu anh, chạy xe đội mũ bảo hiểm làm gì anh?".

Người phụ nữ không đeo khẩu trang, chở theo con nhỏ trả treo công an: "Đeo ngộp lắm! Có virus đâu?"

Sau một hồi đôi co, anh CSGT kiên nhẫn hỏi lại: "Tại sao chị không đeo khẩu trang?", người phụ nữ này vẫn hồn nhiên đáp:

"Khẩu trang đây nè, đeo ngộp lắm. Ý thức cộng đồng nhưng có dịch bệnh gì đâu? Có virus đâu? Có thì có từ trước rồi? Có virus thì cũng có bệnh viện rồi mà".

Chưa dừng lại, người phụ nữ này vẫn vô tư tiếp tục tranh luận với lực lượng chức năng đến cùng: "Ủa anh ơi! anh không hiểu hả em đeo em cảm giác ngộp thì em đeo không được, còn anh đeo cảm giác không bị ngộp thì anh cứ đeo".

Thông tin trên PLO, trước sự việc trên, Đội CSGT-TT quận 1 đã gọi cho công an phường Cầu Ông Lãnh đến hỗ trợ. Trong quá trình làm việc chị này nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm.

Vì vậy lực lượng chức năng đã quyết định lập biên bản tạm giữ xe máy theo quy định, có chữ ký của người chứng kiến. Chị này vi phạm các lỗi sau: Không đeo khẩu trang khi ra đường, ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Người phụ nữ vi phạm. Ảnh: PLO

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người đã nhanh chóng phát hiện người phụ nữ "tưởng lạ mà quen" này.

Cụ thể, người phụ nữ trên là chị N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4). Trước đó, chị N từng gây xôn xao khi có hành động vi phạm tương tự khi cùng con gái nhỏ vào cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP.HCM để đóng tiền điện không đeo khẩu trang.

Khi được nhân viên cửa hàng nhắc nhở, chị N. không chấp hành và lớn tiếng, khiến nhân viên cửa hàng phải gọi báo Công an phường 13. Khi lực lượng chức năng có mặt để giải thích, vận động, nhắc nhở thì người phụ nữ cũng có màn gây náo loạn và trả treo: "Không có dịch bệnh gì hết".

