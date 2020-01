Bị công an phát hiện người đàn ông bảo vợ phi tang ma túy

Your browser does not support the video tag.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vừ Dua Và (SN 1981), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 3/10/2019, có một người đàn ông dân tộc Mông (Lào) đến nhà Vừ Dua Và hỏi có mua ma túy không? Người đàn ông đó cho biết mình có khoảng 400 viên hồng phiến (khối lượng 45,7 gam Methamphetamine), bán với giá 3,5 triệu đồng. Vừ Dua Và đồng ý mua nên đưa tiền cho người Lào rồi nhận lại “hàng”. Đến 16h cùng ngày, có hai người đàn ông không quen biết đến nhà Và hỏi mua ma túy.

Bị cáo Vừ Dua Và.

Lúc này, Vừ Dua Và cho biết có hơn 400 viên hồng phiến bán với giá 8 triệu đồng. Hai người này đồng ý mua nên Và đi vào nhà lấy ma túy chuẩn bị giao cho khách thì phát hiện thấy công an đi vào nhà.

Thấy công an đến, cùng lúc vợ đi làm măng về, Và đưa gói ma túy cho vợ bảo “vứt đi”. Người vợ chưa kịp vứt thì bị Công an huyện Quế Phong kiểm tra, bắt giữ cùng với tang vật. Hai người mua ma túy lợi dụng lúc sơ hở đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo cho biết, do người đàn ông Lào đến mời mua ma túy nên bị cáo mới nhận. Vì hoàn cảnh khó khăn bị cáo đã lấy số ma túy đó về bán kiếm lời. Nếu bán trót lọt cho hai người đàn ông trên Và sẽ được 4 triệu đồng

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vừ Dua Và 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này còn có vợ giúp bị cáo phi tang ma túy. Tuy nhiên, do người phụ nữ này không biết trong túi ni lông đựng ma túy nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin