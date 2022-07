Bị cáo Lê Tùng Vân: "Chỉ mấy clip ăn thua gì"!

Trước những ý kiến của luật sư của các bị cáo về việc xin hoãn phiên tòa lần 2, có ý kiến đề nghị thay đổi chủ tọa. Ngoài ra còn việc 2 bị hại là đại diện của Giáo hội phật giáo tỉnh Long An và chùa vắng mặt sẽ không công bằng, vì trong quá trình xét hỏi luật sư muốn hỏi bị hại thì sẽ không biết hỏi ai. Hội ý lần 2, nhận định các kiến nghị của luật sư không thuộc điều 49, điều 53, Bộ Luật tố tụng hình sự nên HĐXX đã biểu quyết và quyết định không thay đổi chủ tọa, vẫn tiếp tục phiên xử.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An cáo buộc, nhóm người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” do ông Lê Tùng Vân (SN 1932) cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội (Facebook và Youtube) chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của cơ quan Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ)…

Các bị cáo trong vụ án đều phủ nhận hầu hết các nội dung trong cáo trạng quy kết, phủ nhận mình tham gia cũng như có mặt trong các clip sai phạm. Chủ toạ phiên toà quyết định sẽ vào phần xét hỏi và trình chiếu các video clip là vật chứng trong vụ án.

Chủ tọa hỏi bị cáo Trùng Dương về quan hệ với bà Cao Thị Cúc, Trùng Dương khai là trẻ mồ côi, được bà Cao Thị Cúc nuôi dưỡng. Bị cáo theo làm đệ tử của Lê Tùng Vân vì ông Vân rất giỏi, dạy dỗ bị cáo từ nhỏ. Bị cáo Trùng Dương khai không sinh hoạt tôn giáo, không theo tôn giáo nào. Việc gọi sư thầy là do những thành viên sống chung…gọi qua gọi lại. Trùng Dương khẳng định không biết, không đăng tải các video clip trên mạng xã hội.

Chủ tọa hỏi đến bị cáo Lê Tùng Vân, xoay quanh các nội dung trong 5 clip vi phạm. Bị cáo Lê Tùng Vân sau khi nhờ “phiên dịch” lại câu hỏi của chủ tọa đã trả lời khá dõng dạc, cao giọng.

Bị cáo Lê Tùng Vân cho hay, bị cáo Cao Thị Cúc là “học trò của tôi”. Về phần miếng đất làm "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân khai mình mua miếng đất này nhưng không nhớ năm mua, khi mua xong thì về ở liền. Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ là ông đặt tên.

Khi chủ tọa hỏi vì sao những người sống chung với nhau ở nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” lại mặc áo nâu trong khi mọi người khai đều không theo tôn giáo nào, làm các công việc tự do, bị cáo Lê Tùng Vân đáp: “Phật giáo bảo tôi phải theo Phật giáo. Còn pháp danh Thích Tâm Đức là do tự tôi đặt!”.

Khi được hỏi vì sao không theo Phật giáo nhưng lại mặc áo nâu, đặt tượng phật thờ cúng, bị cáo Lê Tùng Vân lớn tiếng" “Không đăng ký Phật giáo vì thấy Phật giáo không xứng đáng”. Khi được hỏi về 5 clip vi phạm, bị cáo Lê Tùng Vân phủ nhận những gì mình nói trong clip và cho rằng một số clip bị cắt ghép.

“Có những clip “tôi duyệt” còn có những clip thì do những đệ tử tôi làm. Tụi nó 30-50 tuổi cả rồi, còn thông minh hơn cả tôi nên tôi đâu can dự vào, tôi không kiểm duyệt! Trí thông minh của tụi nó có thể làm giám đốc chứ mấy clip thì ăn thua gì, tụi nó có kính nể tôi đâu mà cho tôi duyệt!”, bị cáo Lê Tùng Vân nói.

Sau phần xét hỏi các bị cáo, phiên tòa tạm dừng nghỉ trưa và tiếp tục xét xử vào 14h chiều cùng ngày.

