Bị bắt quả tang khi đang trộm chó mèo, 2 tên trộm còn được mời nước, mời thuốc

Ngày 21/4, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 tên trộm chó mèo được người dân bắt giữ giao nộp lên cho công an 3 ngày trước.

Trước đó vào rạng sáng 18/4, người dân xóm 5 (xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) phát hiện có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đang có hành vi câu trộm chó, mèo của người dân nên liền tri hô đuổi bắt.

1 trong 2 đối tượng bị bắt tại trận khi đang trộm chó mèo.

Sau khi truy đuổi, người dân đã bắt được 2 tên trộm. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả, chui lủi xuống hồ ruộng để tìm đường thoát thân, nhưng bất thành.

Trái ngược với những vụ bắt trộm chó khác, khi người dân bắt được các tên trộm thường sẽ rất bức xúc và đánh đập các tên trộm. Có nhiều vụ việc các tên trộm chó bị đánh nguy kịch hoặc tử vong. Tuy nhiên tại đây, người dân không hề đập đánh mà chỉ trói tay lại vào cột rồi gọi điện báo cho công an đến để xử lý.

Công an sau đó đã đến để điều tra, xử lý.

Không chỉ giữ bình tĩnh, người dân còn sẵn sàng rót nước, châm thuốc mời 2 đối tượng trộm này trong lúc chờ công an đến giải quyết.

Đoạn video xuất hiện trên mạng đã nhận được nhiều lời khen từ người dân về cách hành xử văn minh của người dân nơi đây.

Được biết, 2 đối tượng trộm chó bị người dân bắt giữ được xác định gồm: Phan Tuấn Anh (SN 1991) và đối tượng tên Hà đều trú tại xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn