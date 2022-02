Bí ẩn phía sau đường dây mại dâm “kiểu mới”

“Hàng ngon” giá vừa phải

Thời gian gần đây nhiều đại gia lắm tiền nhiều của cũng như giới “dân chơi” Hà thành kháo nhau về một đường dây “gái tuyển” cực hot. Những “chân dài” trong đường dây đều là sinh viên, gái văn phòng “ngon nhức nách”, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Mặc dù chủ yếu hoạt động theo kiểu “bóc bánh trả tiền”, song những gái bán dâm trong đường dây này được gọi là “Baby”, còn kẻ mua dâm được gọi là “Daddy”. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này quy tụ được hàng ngàn thành viên với hàng trăm gái bán dâm. Mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả số tiền từ 3-10 triệu đồng, không phải thuộc dạng “bình dân” song cũng không phải là quá cao nên đường dây này ngày một hot.

Theo một chỉ huy Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) từ cuối năm 2021, Công an quận đã phát hiện ra đường dây mại dâm trên mạng xã hội Telegram và triển khai kế hoạch triệt phá. Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả từ Phòng 5 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tháng 1-2022, nhiều tổ công tác của ban chuyên án đã đột kích vào một số nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội và Nghệ An, bắt được nhiều “tú ông” cũng như gái bán dâm.

Nhiều đường dây môi giới mại dâm trên mạng xã hội Telegram.

Cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên (SN 1980, thường trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - là kẻ chủ mưu cầm đầu), Bùi Anh Quân (SN 2001, tạm trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Phạm Sỹ An (SN 2001, thường trú tại Nghệ An). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác.

Khoảng tháng 7-2021, Nguyễn Trung Kiên nảy sinh ý định lập một đường dây chuyên cho khách ăn chơi trên mạng xã hội. Vốn từng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, Kiên rất thạo về mạng, máy tính. Sau khi ly hôn vợ, Kiên sống một mình và thường xuyên lang thang trên mạng Internet. Kiên gia nhập các group có nội dung đồi trụy trên mạng xã hội. Trong quá trình lang thang trên các group này, Kiên gặp và quen biết Quân, cũng là một đối tượng không có việc làm, đang thuê trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hai đối tượng nhanh chóng trở nên thân thiết và nảy sinh ý tưởng lập nên các group “trụy lạc”, lôi kéo các gái bán dâm tham gia đường dây môi giới mại dâm của mình.

Kiên lập nhóm Telegram có tên rất kêu là “D... and sexies” mục đích môi giới giữa “Baby” và “Daddy” trên mạng Internet. Tú ông cũng dùng tài khoản Telegram “Trà My”, “Dino” để trao đổi giao dịch trên mạng. Còn Quân lập tài khoản “LemonC” để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Chỉ trong một thời gian ngắn, group này đã có đến 4.000 thành viên tham gia.

Kiên, Quân và An đều có nhiệm vụ tìm “Baby” có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-10 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc ngủ qua đêm và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Để khai thác nguồn “Baby”, nhóm này tích cực tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (như Tinder, Telegram...) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các gái bán dâm tham gia đường dây.

Sau khi đã tìm được “Baby”, Kiên yêu cầu họ tự chụp ảnh rồi dùng kỹ thuật Photoshop để chỉnh sửa ảnh sao cho thật ngây thơ, “lung linh”, hút mắt. Tiếp đó, “tú ông” sẽ đăng lên nhóm Telegram để chào hàng. Khi khách hàng “chấm” được “Baby” thì sẽ thỏa thuận với Kiên về giá cả cho mỗi cuốc vui vẻ (tàu nhanh hay qua đêm, hay đi tour...). Sau đó, “tú ông” sẽ cho số điện thoại để “Daddy” kết nối trực tiếp với “Baby”. Mỗi giao dịch thành công, “Baby” sẽ phải cắt phế cho “tú ông” 30%.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Kiên, Quân và An về hành vi “Môi giới mại dâm”.

“Tú ông” Nguyễn Trung Kiên.

Công nghệ thành công cụ hỗ trợ môi giới mại dâm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 1-2 năm trở lại đây mạng xã hội Telegram đã sớm vượt mặt các mạng xã hội khác như Facebook, Zalo... về mảng ăn chơi, thác loạn. Nhiều đường dây môi giới mại dâm hoạt động hết sức tinh vi, rầm rộ.

Chỉ cần gõ một số từ khóa như “D...” “B...” người ta có thể tìm được hàng chục, hàng trăm group xoay quanh các chủ đề như xem phim “nóng”, tìm gái gọi... Trong số này có rất nhiều hội nhóm thu hút số lượng người tham gia đông đảo, từ vài chục nghìn cho tới cả trăm ngàn thành viên.

Thử truy cập vào một nhóm chat có nội dung về “Sugar Baby” với hơn 100.000 thành viên, có thể thấy những thông tin được đưa lên, cập nhật từng giây. Admin của nhóm liên tục đưa các thông tin về các “Baby” như: địa điểm hoạt động, tuổi, cân nặng, số đo 3 vòng, kỹ năng... để khách hàng tha hồ chọn. Tuy nhiên, để có thể xem những hình ảnh “full HD không che” của “Baby” thì khách phải đóng phí để được trở thành thành viên VIP (tiền phí sẽ được trừ đi sau khi set kèo thành công). Ngoài ra, “Baby” cũng không được tự ý đăng thông tin cá nhân và tìm “Daddy” trong nhóm chat.

Khi trao đổi với một “tú ông”, chúng tôi nhận được hàng loạt hình ảnh sexy của các “Baby”, kèm theo giá cả. Mức giá trung bình từ 5-30 triệu đồng mỗi lần gặp hoặc 50-100 triệu đồng/tháng tùy vào độ trẻ trung, “ngon”, “hot” của “Baby”. Nếu muốn tìm “Baby” thuộc hàng đẳng cấp hơn cũng có, song khách phải trả từ 10.000-20.000 USD cho mỗi lần gặp.

Trở lại đường dây môi giới mại dâm của Kiên, Quân và An, sau khi nhận 30% tiền môi giới từ gái bán dâm, Kiên sẽ chia cho Quân một nửa. Bản thân Quân ngoài các hoạt động trên nhóm “D and sexies” chung với Kiên thì còn tách ra làm ăn riêng, quản lý nhiều nhóm khác như “L... and sexies”, “L... and sexies Vip”, “L... chating group” với gần 1 ngàn bài đăng liên quan đến “Baby”. Quân hưởng 30% số tiền hoa hồng từ gái bán dâm và chia cho An 15% đối với “Baby” do An tìm được.

Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng quản lý nhóm chỉ giao dịch môi giới với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhắn tin bằng ứng dụng Telergam và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công. Tiền thanh toán đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền ngụy trang rất kín kẽ.

Một “sugar baby” công khai đăng thông tin tìm “daddy” trên mạng xã hội.

Theo đại diện Bộ Công an, thời gian qua, nhất là thời điểm “hậu COVID-19”, hoạt động mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, nhất là thông qua các nhóm kín, diễn đàn kín trên không gian mạng. Hình thức này đã bị biến tướng, bị lợi dụng, tiềm ẩn nguy cơ, khả năng phát sinh tội phạm mại dâm và các vi phạm pháp luật khác.

(“Sugar baby” là các thanh niên trẻ “có thể là gái bao hoặc trai bao”, có nhan sắc, có nhu cầu chu cấp theo tuần, tháng hoặc năm. “Sugar daddy” là những người đàn ông có tiền phần nhiều là lớn tuổi, có nhu cầu quan hệ tình cảm, tình dục với phụ nữ không phải là vợ).

Các nhóm, diễn đàn “sugar baby - sugar daddy”, tùy điều kiện khác nhau mà có từ hàng chục đến hàng ngàn thành viên tham gia và thường được thể hiện dưới các dạng:

Một là nhóm kín, gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm (sugar baby), admin (người quản lý) của nhóm là những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp hoặc admin vừa làm môi giới vừa bán dâm. Một admin có thể lập, điều hành nhiều nhóm kín khác nhau. Một người bán dâm cũng có thể tham gia nhiều nhóm kín khác nhau để có cơ hội tiếp cận được nhiều người có nhu cầu mua dâm.

Hai là, nhóm kín gồm tập hợp các đối tượng có nhu cầu mua dâm (daddy, mommy), admin của nhóm là người môi giới mại dâm chuyên nghiệp. Những người môi giới mại dâm chuyên nghiệp có thể lập nhiều nhóm kín khác nhau, nhiều người có nhu cầu mua dâm cũng có thể tham gia nhiều nhóm kín khác nhau để có thể dễ dàng môi giới và mua bán dâm.

Ba là, diễn đàn kín, gồm tập hợp các đối tượng là người bán dâm (sugar baby), môi giới mại dâm, người có nhu cầu mua dâm (daddy, mommy). Thông thường, admin của nhóm diễn đàn này là người môi giới mại dâm chuyên nghiệp.

Một số “sugar baby” được “tú ông” đăng lên Telegram để chào khách.

Bộ Công an cảnh báo: Đối với những người tham gia, sử dụng dịch vụ “sugar baby - sugar daddy” có nguy cơ rất cao trở thành những nạn nhân của các hoạt động phạm tội, tạo cơ hội cho những kẻ xấu xâm hại như: hành vi đe dọa, tống tiền khi bị ghi âm, ghi hình và những ảnh hưởng lớn rất lớn đến đời sống gia đình.

Ngoài ra những “sugar baby - sugar daddy” có thể trở thành nạn nhân của hành vi cướp, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo, đe dọa đến tính mạng, tinh thần và cả thể xác, các sugar baby, daddy, mammy là người dễ tiếp cận để những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước diễn biến này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình có kế hoạch triển khai đấu tranh phòng, chống loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy này trong thời gian tới; đồng thời khuyến cáo hình thức “sugar baby - sugar daddy” sẽ có những biến tướng dưới nhiều hình thức khác nữa.

Bộ Công an tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời, không để tệ nạn mại dâm lợi dụng hình thức “sugar baby - sugar daddy” để hoạt động.

Tác giả: M. Tiến - M. Trí

Nguồn tin: antg.cand.com.vn