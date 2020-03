Bệnh viện Bạch Mai thành ổ dịch: Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp

Nghệ An rà soát bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 26/3 Sở Y tế Nghệ An ra công văn yêu cầu rà soát tất cả các bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để cách ly. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đã giao các đơn vị tiến hành rà soát tất cả các bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Bạch Mai “Triển khai rà soát, lập danh sách và thông báo ngay cho người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để tự cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh… Thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức quản lý và giám sát y tế ”, công văn của Sở Y tế Nghệ An nêu. THU HIỀN