Bệnh nhi tò mò nghịch kim cương, thái độ của bà Phương Hằng gây chú ý đặc biệt

Chuyện bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của khu du lịch Đại Nam thường tự mình đi làm từ thiện tại các bệnh viện, mở quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, não úng thủy cho trẻ em nhiều người đã biết. Nữ đại gia Bình Dương thi thoảng cũng bị dân mạng soi mói, ý kiến này khác về chuyện luôn trau chuốt vẻ ngoài khi đi từ thiện. Người ta bảo bà "làm màu", "đi từ thiện mà mặc đồ quá đẹp, đeo nhẫn kim cương cho ai coi", nhưng nữ đại gia vẫn giữ phong thái riêng.

Mới đây, dân mạng vừa tìm lại được một clip ngắn ghi lại một khoảnh khắc trong chuyến bà Phương Hằng đến thăm các bệnh nhi. Như thường lệ, bà vẫn đeo nhẫn, đồng hồ kim cương để trò chuyện với các em nhỏ. Điều thú vị nhất là, trong khi bà đang nói chuyện với một bệnh nhi nhỏ tuổi, một em bé khác đến gần, xoắn xuýt bên cạnh bà để... nghịch kim cương.

Cô bé đã lấy một cái que để... cậy kim cương đính trên mặt đồng đồ, mân mê chiếc nhẫn to đùng trên tay bà một cách say mê. Thi thoảng liếc mắt nhìn bà chủ của "kho báu" trước mặt.

Hành động hồn nhiên ấy đã khiến dân mạng thích thú bình luận: "Bản năng của phái đẹp là thích kim cương hay sao ta?"; "Em bé tưởng nhẫn hột nhựa giống búp bê Barbie, chắc muốn khảy ra để chơi, ha ha".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với thái độ của bà Phương Hằng. Rất nhiều người thót tim giùm: "Trời ơi, coi bà nhỏ bả vọc hột xoàn mà tim tôi nhảy loto luôn đó", "Con ơi xước, xước đó, cái này mắc lắm"...

Nhưng ai sốt ruột mặc ai, nữ CEO vẫn bình thản trò chuyện với em bé kia, hơi khom người để gần em hơn, tay vẫn bám vào thành giường và để cô bé mê hột xoàn nghịch.

Your browser does not support the video tag.

Ai rồi cũng mê hột xoàn thôi!

Khoảnh khắc này khiến nhiều dân mạng rưng rưng, cho rằng tình huống bất ngờ đó đã thể hiện con người thật sự của nữ đại gia, yêu mến và dịu dàng với trẻ em. Bà đi làm từ thiện với trái tim của người mẹ, chứ không phải với hột xoàn đeo trên tay. "Đúng là khi tình thương dành cho ai đó thật sự, vật chất vô giá cũng trở thành vô nghĩa" - một dân mạng bình luận.

Với 7 giây, chúng ta có thể hiểu thấu trái tim một con người không? Chắc chắn là không rồi! Nhưng với 7 giây, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy một phần nào đó.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc