Bệnh nhân COVID-19 ở TP Vinh di chuyển 24 địa điểm khác nhau

Ngày 17/6, Sở Y tế Nghệ An phát đi thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến BN 11633, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Những địa điểm được thông báo gồm:



- Quán cháo canh sườn bò đối diện 43 Đinh Lễ, TP Vinh, vào khoảng 7-8h sáng 2/6.



- Quán trà chanh bên cạnh sân bóng Hưng Dũng, khoảng 11h-12h trưa 2/6.



- Quán café The Coffee House gần khách sạn Phương Đông, vào khoảng 11h-11h30 ngày 2/6.



- Xe bus đi Nghĩa Đàn xuất phát từ điểm chờ xe bus đối diện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh vào khoảng 13h -13h20 ngày 2/6.



- Quán trà chanh tại đường mòn Hồ Chí Minh (bệnh nhân không nhớ rõ) vào khoảng 15h-17h ngày 2/6.



- Xe khách (không rõ biển số), đi từ Nghĩa Đàn về TP Vinh vào khoảng 17h ngày 2/6.

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn khu vực TP Vinh

- Quán nước mía gần Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An, số 45 Đại lộ Lê Nin, vào khoảng từ 11h-11h30 ngày 3/6.



- Bảo Việt Nhân Thọ Nghệ An số 45, đại lộ Lê Nin vào khoảng 15h-15h30 ngày 3/6.



- Nhà văn hóa xóm 15, xã Nghi Phú từ 19h-20h ngày 3/6.



- Quán bún trên đường Duy Tân bên cạnh trường Phượng Hoàng vào khoảng thời gian từ 7h-8h30 sáng 4/6.



- Cửa hàng FPT số 29 Phan Đăng Lưu, sáng 4/6.



- Ngân hàng BIDV đường Lê Duẩn, đối diện với khách sạn Summer Vinh, vào khoảng 9h20-10 sáng 4/6.



- Quán café số 42 đường Đinh Lễ, TP Vinh vào khoảng 11h-15h ngày 4/6.



- Quán nước mía trên đường Đào Tấn bên phía Bảo tàng Xô Viết vào khoảng 16h-17h ngày 4/6.



- Quán café góc đường Hồ Xuân Hương và Đặng Thái Thân vào khoảng 18h-18h30 ngày 4/6.



- Quán café Đài Linh, số 69, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, vào khoảng 9h-11h ngày 5/6.



- Quán café May, số 33 Đặng Thái Thân, TP Vinh, vào khoảng 15h-17h ngày 5/6.



- Quán Tài Phớ, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, trưa ngày 6/6.



- Quán dồi sụn (xe đẩy), và quán chân gà Huy Béo (xe đẩy) ở bãi gửi xe chợ Vinh, đối diện số 1A Cao Thắng vào khoảng 16h ngày 6/6.



- Quán Cây Sung, đường Kim Đồng vào khoảng 17h39 đến 21h ngày 6/6.



- Quán gà Thanh Chương ở đường Đinh Lễ, TP Vinh, vào 11h30-13h30 ngày 6/6.



- Bưu điện tỉnh vào khoảng thời gian 11h30-12h ngày 9/6.



- Quán xôi ở gần café Điện ảnh 3, đường Đinh Lễ, khoảng 7h-8h sáng các ngày 14 và 15/6.

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu, những người có mặt tại những địa điểm trong khoảng thời gian này cần thông báo ngay những người đã tiếp xúc gần với mình, đề nghị thông báo với cơ sở y tế gần nhất; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, qua số 1900.9095 (Bộ Y tế) hoặc 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, ngày 16/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) công bố, thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là các trường hợp F1 của ca bệnh ở phường Hưng Dũng.

Cụ thể, trường hợp H.M.L (SN 1994), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (làm cùng đơn vị với ca bệnh ở Hưng Dũng); được công bố là BN 11633 và anh N.T.A (SN 1984), là anh trai ca bệnh thứ 2 ở phường Hưng Dũng; BN 11634.

Liên quan đến BN 11634, sáng nay, Nghệ An công bố 1 F1 dương tính là nam bệnh nhân N.T.A làm việc ở huyện Diễn Châu; nhà riêng ở xã Nghi Phú, TP Vinh.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn