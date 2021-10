Mỡ máu cao là gì?

Cải thiện ăn uống là cách giúp bạn giảm mỡ máu. Nguồn ảnh: Internet

Mỡ máu cao còn được gọi là rối loạn mỡ máu hay máu nhiễm mỡ, tăng cholesterol máu. Bệnh đặc trưng bởi hiện tượng tăng thành phần mỡ gây hại và giảm thành phần mỡ bảo vệ cơ thể. Người bệnh sẽ được chẩn đoán mỡ máu cao khi các chỉ số mỡ máu vượt ngưỡng an toàn như sau:

Cholesterol toàn phần > 6,2 mmol/L.

LDL-cholesterol > 4,1 mmol/L.

Triglyceride > 2,3 mmol/L.

HDL-cholesterol <1 mmol/L.

Bệnh mỡ máu cao nên ăn gì?

Người bị bệnh mỡ máu cao được khuyến cáo ăn nhiều loại thực phẩm. Nên điều chỉnh năng lượng tiêu thụ để tránh thừa cân béo phì

Chất xơ và vitamin

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa rối loạn mỡ máu, có tác dụng loại bỏ một phần chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Khi bị rối loạn mỡ máu, người bệnh nên bổ sung nhiều chất xơ có trong rau, củ, các loại hoa quả.....



Ngoài ra, người bị bệnh mỡ máu cao cũng cần tăng cường bổ sung vitamin - một nhân tố quan trọng giúp giảm thiểu hàm lượng cholesterol. Một số thực phẩm giàu chất xơ và vitamin đặc biệt tốt cho người bị bệnh tim mạch như:

Rau xanh

Giá đỗ

Hoa quả: Táo, nấm hương và hành tây.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Axit béo chưa no có nhiều nối đôi

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, axit béo chưa no có nhiều nối đôi như Omega 3, Omega 6 không những có tác dụng làm giảm cholesterol mà còn giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, đồng thời giúp điều chỉnh huyết áp. Do đó, để cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu, người bệnh nên chú ý đến nhiều loại cá và dầu có nguồn gốc thực vật chứa nhiều axit không no.

Nên ăn cá từ 2 - 3 lần/ tuần, sử dụng dầu lạc, dầu olive thay cho mỡ, ăn các loại hạt có dầu như lạc, vừng, hạt dẻ, hạt bí ngô, các loại cá để cung cấp các axit béo không no nhiều nối đôi.

Các loại thịt trắng

Nên sử dụng các loại thịt trắng như gà, vịt, ngan - thực phẩm có chứa hàm lượng cholesterol thấp thay cho các loại thịt đỏ chứa nhiều cholesteron.

Các loại gia vị giúp giảm mỡ máu

Một số loại gia vị có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa ở hàm lượng cao. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tỏi, nghệ và gừng đặc biệt có hiệu quả giảm cholesterol khi ăn thường xuyên. Nếu bạn duy trì thói quen ăn một tép tỏi mỗi ngày trong vòng 3 tháng thì lượng cholesterol toàn phần có thể giảm đến 9%.

Ngoài công dụng giảm cholesterol, một số loại gia vị còn chứa chất chống oxy hóa ngăn cản cholesterol LDL bị oxy hóa, giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong động mạch. Các loại gia vị như bạc hà, đinh hương, tiêu và quế sẽ tăng thêm hương vị cho món ăn và giúp bạn hạ mỡ máu thông qua thực đơn hàng ngày.

Gia vị không chỉ làm món ăn ngon hơn mà còn ngăn ngừa sự chuyển hóa lipid bất thường, giúp phòng ngừa sự hình thành mỡ máu từ gốc.

Tác giả: Bằng Lăng (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn