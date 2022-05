Bên trong du thuyền 18 tầng có 40 nhà hàng, quán bar

Wonder of the Seas là du thuyền du lịch lớn nhất của hãng Royal Caribbean. Du thuyền có chiều dài hơn 365 m và rộng 64 m với 18 boong, sức chứa khoảng 7.000 khách. Joey Hadden chi 2.000 USD để trải nghiệm 7 ngày trên du thuyền này. Nữ du khách có cảm giác như mình đang ở trong một thị trấn nhỏ, đầy đủ tiện nghi.