Bé trai 6 tuổi đã mồ côi mẹ, nằm canh bàn thờ không rời nửa bước: "Con ở lại đốt nhang cúng cho mẹ"

Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra thiệt hại vật chất, tinh thần mà còn gieo rắc sự mất mát tới cho hàng nghìn đứa trẻ khi mất đi cha mẹ, người thân. Nỗi đau theo năm tháng có thể nguôi ngoai trong tâm trí, nhưng phần đời còn lại sẽ là những khoảng trống không gì có thể bù đắp được cho các em.

Mới đây, MXH chia sẻ một đoạn clip về câu chuyện của một bé trai 6 tuổi mất mẹ khiến nhiều người phải xót xa. Mạnh thường quân đến nhà trao quà, thấy em nhỏ nằm một góc dưới đất cạnh bàn thờ. Em cứ nằm đó, lặng yên và ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nhìn lên khung ảnh có người mẹ đang mỉm cười.

Bà ngoại em vừa lau nước mắt, vừa kể, mẹ bé mới mất được vài hôm. Chị mắc Covid-19, do có bệnh nền viêm phế quản nên ra đi quá đỗi bất ngờ, để lại cho bà đứa cháu nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học. Bà xót xa kể, từ ngày cháu mất mẹ, cứ nằm riết ở bàn thờ, ai dỗ cũng không chịu rời nửa bước.

"Giờ nó không chịu về, sao trả phòng được… Ăn cơm cũng phải qua đây bới, đút cho nó ăn. Nó đòi ở đây đốt nhang cho mẹ, không chịu đi. Nó không bước ra ngoài mà ai lại nhà cũng không cho vào hết trơn" - bà ngoại nói.

Thấy vị khách lạ tới thăm và hỏi chuyện, bé trai lúc này mới ngẩng lên và chạy ra chào. Đoạn hội thoại của em với vị mạnh thường quân nhói lòng người nghe.

- Sao con biết đốt vàng bạc cho mẹ chi vậy? Con đốt cho mẹ xài hả?



- Dạ cho mẹ xài… Con đốt nhang cúng mẹ.

- Thế có nấu cơm cúng cho mẹ không?

- Dạ có… Có 3 tô cơm đó... Trái cây, bánh trái nữa á...

- Con nghe lời chú nè. Con ở đây chơi vài bữa với mẹ rồi về cho ngoại chăm. Chứ ở đây hoài là mẹ buồn đó…

Em nhỏ hàng ngày nép vào một góc trong bàn thờ mẹ (Ảnh chụp màn hình)

Thương đứa cháu, hàng ngày bà ngoại và dì vẫn thường qua trông, nấu cơm cho em ăn. Bà kể, mẹ bé đi làm ở công ty kẹo, còn bố đi làm tít tận Móng Cái, Quảng Ninh. Nghe tin vợ mất, xót xa khôn cùng nhưng dịch dã, anh chưa thể về. Em bé ngày ngày vẫn ở trọ với mẹ, căn phòng mỗi tháng thuê hết 1,7 triệu, chưa kể điện nước.

"Mẹ nó mất được 5 hôm rồi... Trước điều trị ở BV dã chiến, gần Bình Chánh. Người ta nói phổi nó tổn thương nhiều quá. Rồi chuyển qua Bình Chánh, cũng cứu dữ lắm mà không được... Phổi nó nặng quá… Bệnh nó mau, mới có mấy ngày thôi chứ có phải lâu đâu" - bà ngoại nhớ lại.

Từ ngày con gái ra đi, bà ngoại muốn sang đón cháu về nhưng không đặng. Em nhất quyết muốn ở lại, mong tìm được an ủi bên bàn thờ mẹ. "Nó ngoan lắm, nói chuyện khôn lắm. Nó nói mẹ nó nhịn ăn, nhường cho nó ăn, mẹ nó mới chết, chứ mẹ nó ăn, mẹ nó có sức thì đã vượt qua rồi... Nó nói vậy đó" - bà ngoại vừa khóc vừa kể.

Bà ngoại lau nước mắt khi nói về cháu (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện xót xa của em nhỏ đã khắc họa một phần hiện thực đau lòng từ trong đại dịch, đồng thời lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng.

- Mồ côi tội lắm ai ơi! Tôi ở trong hoàn cảnh này nên tôi rất hiểu rõ các bé. Chúc cho những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này sẽ đến với các con, phải cố gắng lên nhé!

- Xem mà rớt nước mắt. Các em còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau này. Còn với các em lớn hơn quả thật là 1 cú sốc...

- Xót xa quá! Mạnh mẽ lên con, bà ngoại sẽ luôn bên con!.

Được biết đoạn clip trên được Khương Dừa, chủ nhân của kênh Youtube nổi tiếng với hơn 3 triệu lượt đăng ký quay lại trong những ngày anh đi làm công tác thiện nguyện. Anh cũng đóng vai trò đứng sau việc sản xuất các chương trình lớn như Thách Thức Danh Hài, Đấu Trường Tiếu Lâm, Giọng Ải Giọng Ai…

Đoạn video ngắn ngủi này là một trong số nhiều trường hợp mà anh Khương gặp trong hành trình hỗ trợ bà con tại các điểm dịch nóng ở TP HCM.

