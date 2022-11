Bé trai 5 tuổi sống sót sau nhiều ngày bị vùi lấp trong đổ nát động đất

Bé trai 5 tuổi được cứu sống từ đống đổ nát sau hơn 2 ngày bị vùi lấp bởi đổ nát sau động đất ở Indonesia (Ảnh cắt từ video).

Cơ quan Ứng phó Thiên tai Indonesia (BNPB) ngày 23/11 cho hay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cậu bé Azka Maulana Malik, 5 tuổi, sống sót trong đống đổ nát động đất ở làng Nagrak, Cugenang, thành phố Cianjur, tỉnh Tây Java của nước này.

Đoạn video được giới chức Indonesia công bố cho thấy khoảnh khắc cậu bé được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Cậu là một trong 40 nạn nhân mất tích may mắn được tìm thấy sống sót. Kỳ tích này giúp gia đình của những người mất tích còn lại dấy lên hy vọng dù rất mong manh.

Your browser does not support the video tag.

Bé trai 5 tuổi sống sót thần kỳ sau khi bị động đất Indonesia vùi lấp

Theo lời lực lượng cứu hộ, cậu bé Azka được tìm thấy ở vị trí giường ngủ. Động đất xảy ra khi cậu đang xem tivi cùng mẹ. Thời điểm đó, trong ngôi nhà có tổng cộng 5 người, nhưng chỉ 2 người còn sống là Azka và ông cậu bé. Azka đang được điều trị tại một bệnh viện ở Cianjur.

Chiều 21/11, một trận động đất 5,6 độ richter xảy ra ở thành phố Cianjur, tỉnh Tây Java của Indonesia, tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km. Trận động đất kéo theo sạt lở khiến nhiều hơn 56.000 ngôi nhà, 31 trường học và nhiều tòa nhà khác ở khu vực bị hư hại hoặc sập hoàn toàn, đẩy gần 62.000 người vào cảnh mất nhà cửa.

Tính đến hôm qua, ít nhất 271 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em, trong khi hàng chục người khác mất tích, hàng nghìn người bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích giữa lo ngại con số thương vong có thể còn tăng.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí