Bé gái treo cổ tử tự tại nhà, nghi bị bố mẹ mắng vì chơi điện thoại

Vào tối 22/8, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ bé gái 12 tuổi được phát hiện trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh BVPL

Theo đó, bé gái quê ở An Giang, sống cùng bố mẹ tại một căn nhà trọ ở xã An Sơn 2. Vào khoảng 19h tối cùng ngày, bố mẹ bé gái gọi nhiều lần nhưng không thấy con trả lời nên vội vàng lên gác kiểm tra.

Không ngờ rằng, khi bước vào phòng, bố mẹ bé gái lại phát hiện con đang trong tư thế treo cổ. Gia đình nhanh chóng gọi xe cấp cứu tuy nhiên khi bác sĩ tới nơi, bé gái đã tử vong.

Xe cấp cứu nhanh chóng tới hiện trường nhưng bé gái đã tử vong. Ảnh BVPL

Sự việc sau đó được trình báo lên công an địa phương. Đến 21h tối, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể bé gái cho gia đình để lo hậu sự.

Theo hàng xóm, bé gái lễ phép nhưng thường xuyên chơi điện thoại nên hay bị bố mẹ mắng. Vào hôm xảy ra vụ việc, bé gái cũng bị bố mẹ mắng vì lý do này. Trước đó, bé gái hoàn toàn không có biểu hiện bất thường gì.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: Saostar.vn