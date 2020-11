Bé gái 6,5 tháng tuổi cần giúp đỡ để có cơ hội sống tiếp

Bé Bảo Anh đã chuyển sang bị xơ gan giai đoạn cuối, rất cần được phẫu thuật ghép gan sớm. Ảnh: GĐCC

Bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh (6,5 tháng tuổi) bị teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật khi mới 2 tháng tuổi, nhưng đến nay bệnh tình của bé diễn biến rất xấu.

Bé Bảo Anh là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1994, ở ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Được biết, teo đường mật bẩm sinh là bệnh lý hiếm gặp của gan và đường mật, tần suất gặp ở 1/8.000-14.000 trẻ. Chỉ sau 10 ngày nhập viện, bé Bảo Anh được chỉ định làm phẫu thuật can thiệp. Tuy nhiên, mẹ của bé cho biết, đến nay do phần ruột non được nối lên làm ống dẫn mật giả bị nhiễm trùng nên bé thường xuyên bị sốt, chức năng gan suy giảm mạnh. Tình trạng vàng da, vàng mắt cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, bé Bảo Anh phải ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thăm khám và làm sinh thiết gan. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé đã bị xơ gan giai đoạn cuối kèm thiếu máu và suy dinh dưỡng. Bác sĩ tư vấn ghép gan, hồi phục dinh dưỡng cho bé.

Ở lần phẫu thuật đầu tiên, nhờ bảo hiểm y tế, bố mẹ của bé mới bớt được một phần gánh nặng chi phí điều trị. Nhưng để thực hiện tiếp lần phẫu thuật ghép gan như tư vấn của bác sĩ thì bố mẹ bé chưa dám nói chắc điều gì. Lúc này đây, mẹ bé chỉ biết cần xin sự giúp đỡ của mọi người với nỗi lòng: “Mong mọi người giúp đỡ để con có cơ hội được sống tiếp”.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ của bé là chị Lê Thị Thu Thảo, SĐT: 0937 035 716; địa chỉ: Ấp Phú Long - xã Thanh Phú - thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước. Hoặc chuyển khoản: 050083010735 - ngân hàng Sacombank, chi nhánh Bình Long, chủ tài khoản: Lê Thị Thu Thảo.

Tác giả: THU TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động