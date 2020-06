Bé 5 tuổi chết trong nhà hoang: Nghi phạm khai đưa bé đi 'giấu' theo game online

Gia đình, hàng xóm bé trai bàng hoàng trước sự việc đau lòng - Ảnh: HOÀNG HOÀNG

Sáng 10-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận cơ quan điều tra đang tạm giữ Đ.N.H. - nam sinh học lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4 - để tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé trai H.T.V.Đ. (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) trong nhà hoang. H. là hàng xóm của nạn nhân.

Hiện trường vụ việc là khu rừng thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, ở cách xa khu dân cư.

Do trời tối nên công tác khám nghiệm hiện trường đã phải tạm dừng từ tối qua. Đến sáng nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu H. khai nhận việc đưa bé Đ. vào khu vực rừng dẫn đến cái chết của bé là do nam sinh này thực hiện theo trò chơi điện tử.

H. đưa bé Đ. đi với động cơ là "giấu" bé rồi sau đó sẽ đưa cháu về như mình là người có công tìm ra bé. Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H. lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng.

Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy bé Đ. không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bé Đ. bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ đồng hồ.

Theo giáo viên chủ nhiệm của nam sinh tại trường THPT Quỳnh Lưu 4, H. chuyển từ trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu lên học tại trường này từ học kỳ 2, lớp 10.

Ở trường, nam sinh H. khá hòa đồng với bạn bè, không có biểu hiện là một học sinh cá biệt. Tuy nhiên, H. được cho là có biểu hiện nghiện chơi trò chơi điện tử. Hai ngày qua, nam sinh H. vẫn đến trường học bình thường.

Đầu giờ học ngày 9-6, người thân gọi điện xin giáo viên cho H. nghỉ học vì công an triệu tập để điều tra vì nghi có liên quan đến cái chết của bé trai.

Gia đình anh H.V.T. (49 tuổi, bố bé Đ.) có hoàn cảnh khó khăn, đông con nên cơ quan điều tra loại trừ nguyên nhân bắt cóc tống tiền.

Từ kết quả trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định H. là người cuối cùng tiếp xúc với bé Đ. trước khi gia đình bé mất liên lạc với con. Sau khi được triệu tập, H. dẫn cơ quan chức năng lên khu vực giấu bé trai thì phát hiện bé đã tử vong.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 7-6, bé H.T.V.Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, gia đình không thấy bé về mới tá hỏa đi tìm kiếm. Trong hai ngày, hàng trăm người dân và gia đình đi tìm kiếm ở nhiều khu vực nhưng không có kết quả. Đến chiều 9-6, thi thể bé Đ. mới được phát hiện trong ngôi nhà bỏ hoang trong rừng, cách nhà gần 10km trong tình trạng hai tay bị trói.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ