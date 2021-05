Bé 2 tuổi lang thang giữa đường lúc 1 giờ sáng: "Bố mẹ đi làm cả ngày mệt, ngủ quên đóng cửa"

Từ chiều tối ngày hôm qua (18/5), bài chia sẻ về tình huống hy hữu xảy ra trên đường lúc 1 giờ sáng của tài xế có tên Nguyễn Xuân Trường nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo nội dung chia sẻ thì thời điểm đó, anh Trường đang lái xe trên đoạn đường thuộc địa bàn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành (Phù Cát, Bình Định) thì nhìn thấy một đứa trẻ tầm 2 tuổi, bước đi chậm chững giữa đường một mình, không có người lớn đi cùng.

Anh Trường đã vội tấp xe vào bên đường, trấn an đứa trẻ rồi gõ cửa từng nhà dân xung quanh để tìm người thân của bé. Sau gần 20 phút tìm kiếm thì cuối cùng cũng có người nhận ra đứa trẻ là con nhà ai.

Chia sẻ trên Infonet, anh Trường cho biết bố mẹ đứa trẻ đã chạy ra đón con ngay khi được báo tin. May mắn là đứa bé không gặp phải chấn thương gì, bố mẹ của cháu do đi làm cả ngày về mệt, ngủ quên không đóng cửa nên cháu bé đã dậy, đi chơi một mình.

Đây thực sự là tình huống vô cùng nguy hiểm và lời nhắc nhở mạnh mẽ tới các bậc phụ huynh trong việc giám sát, trông chừng con nhỏ.

Đứa trẻ một mình lang thang giữa đường lúc 1 giờ sáng, tài xế gõ cửa khắp xóm tìm bố mẹ

Thời điểm đầu khi đoạn clip được đăng tải, nhiều dân mạng thậm chí còn đặt nghi vấn về một vụ dàn cảnh cướp tài sản giữa đường vắng. Hành động của anh Trường được nhận xét là khá liều lĩnh, nhưng dẫu vậy thì dân mạng vẫn cảm kích trước tấm lòng của anh.

Trước loạt bình luận này, anh Trường chia sẻ thêm trên Infonet: "Nhà tôi cũng có con nhỏ nên tôi không hề sợ bị bẫy, bị cướp gì hết, lương tâm của tôi không có cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy. Tôi không sợ bị cướp bởi nếu có tôi sẽ bỏ của chạy ngay, tài sản của mình để đó thì sau quay lại lấy vì mọi việc đều có pháp luật lo rồi".

