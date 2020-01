BĐBP Nghệ An: Trao 58 quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các Phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao 38 quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị của lực lượng BĐBP tỉnh. Trong đó, Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị nay giữ chức Chủ nhiệm Chính trị; Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần nay giữ chức Chủ nhiệm Hậu cần; Trung tá Nguyễn Ngọc Cẩm - Chính trị viên Đồn BP CKQT Nậm Cắn nay giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị; Trung tá Hồ Minh Hoan, Đồn trưởng Đồn BP Nậm Càn nay giữ chức Phó Tham mưu trưởng; Thiếu tá Hồ Văn Hoàng, Trợ lý Quân nhu Phòng Hậu cần nay giữ chức Phó Chủ nhiệm Hậu cần…

Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Đại tá Lê Như Cương trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm cương vị mới

Thượng tá Hồ Quyết Thắng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh trao quyết định cho các cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã trao các quyết định điều động cho các cán bộ BĐBP tăng cường xã biên giới.

Đại tá Trần Hải Bình phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP Nghệ An chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị mới và khẳng định đây là mốc đánh dấu sự trưởng thành và ghi nhận thành tích, công lao cống hiến, đóng góp của từng cán bộ. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với đội ngũ cán bộ BĐBP. Đồng thời mong muốn các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trên cương vị chức trách mới cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đồng thời khắc phục khó khăn, đoàn kết, cộng sự, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đợt điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn làm “điểm” chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, Đảng ủy - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các cán bộ khẩn trương về đơn vị mới, sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được giao, quan tâm chăm lo đảm bảo Tết cho cán bộ chiến sỹ đơn vị và đồng bào các dân tộc trên địa trên địa bàn.

Tác giả: Hùng Phong

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An