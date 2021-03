Bắt trùm giang hồ 9 Xuân, kẻ mưu đốt nhà Đội trưởng CSHS

Cụ thể vào 18h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Công Xuân (tức 9 Xuân, SN 1969, ngụ khu vực Thới Thạch 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt). Xuân là đối tượng chủ mưu trong vụ việc đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Công an Cần Thơ bắt giữ Trần Công Xuân.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Có 2 nghi can liên quan vụ án gồm Nguyễn Quốc Tài Nguyên (SN 2000, trú tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt) và Hồ Thanh Hải (SN 1988, trú tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

Hồ Thanh Hải đã bị tạm giam để điều tra. Còn Nguyên đang chấp hành án tù giam về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác.

Tác giả: Văn Đức - Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân