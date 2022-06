Bắt thầy giáo vùng cao nghi tàng trữ trái phép ma túy

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án, bàn giao người và tang vật cho cơ quan chức năng xử lý đối với đối tượng Võ Sỹ Quế về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Trước đó, vào lúc 10h ngày 11/6, tại khu vực khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch và Phòng PCMT&TP, BĐBP Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ phát hiện bắt giữ thành công đối tượng Võ Sỹ Quế (SN 1983) trú tại khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, có hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ được là 228 viên ma tuý tổng hợp.