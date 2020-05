Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần hiếp dâm bé gái học lớp 7

Hình minh họa

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Nghi (SN 2002, trú tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Nghi và cháu S.T.T. (SN 2007, học sinh lớp 7, trú tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) quen nhau qua mạng xã hội.

Ngày 17/12/2019, Nghi đến trường học đón cháu T. về nhà cậu ruột chơi. Tại đây, Nghi đòi quan hệ tình dục nhưng cháu T. không đồng ý. Sau đó, Nghi dùng vũ lực để thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu T.

Đến khoảng 8h30 ngày 18/12/2019, Nghi tiếp tục đến trường đón cháu T. về nhà cậu ruột thực hiện hành vi xâm hại tình dục thêm lần nữa. Sau đó, gia đình cháu T. biết được sự việc nên trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Trần Quang Nghi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ.