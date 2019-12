Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang

Nhiều cảnh sát được điều đến hiện trường vụ khám xét. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều nay (24/12), hàng chục công an cùng nhiều xe mang biển số tỉnh Khánh Hòa của lực lượng chức năng tiến hành khám xét tại trụ sở của Công ty CP Sông Đà Nha Trang, đại diện chủ đầu tư dự án khu dân cư Cồn Tân Lập ở phường Xương Huân, TP Nha Trang, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Được biết dự án khu dân cư Cồn Tân Lập có diện tích 7,9ha, tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty CP Sông Đà Thăng Long đầu tư năm 2007

Sau đó, Sông Đà Thăng Long liên danh với Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư dự án trên.

Đến nay, dự án rất chậm tiến độ, không hoàn thành các cam kết với tỉnh, nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi bán một lô đất cho nhiều người, chuyển nhượng các lô đất của dự án trái pháp luật.

Trước đó, ngày 29/8/2017 chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, thành phố Nha Trang đã bị Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập như là “nỗi đau đầu” của Khánh Hòa hiện tại. Cụ thể sau 12 năm được cấp phép đầu tư, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập chỉ là bãi đất trống. Dự án không đạt tiến độ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần điều chỉnh theo hướng giãn tiến độ cho chủ đầu tư.

Công ty CP Sông Đà Nha Trang được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200719977 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/12/2007 và thay đổi lần thứ 4, ngày 23/11/2010. Với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.