Bắt quả tang vợ và sếp tằng tịu, chồng không ngờ còn phải đối mặt với chuyện tồi tệ hơn

Theo The Sun, anh Sean Donis, 37 tuổi ở hạt Rockland, bang New York (Mỹ) tình cờ phát hiện cô vợ Nancy Donis ngoại tình với sếp khi sử dụng ứng dụng Find My iPhone để truy tìm chiếc máy tính bảng iPad.

Sự việc xảy ra lúc Sean Donis đang ở nhà trông coi đứa con trai 5 tuổi để Nancy Donis đi ra ngoài ăn tối với những người bạn của cô ở thành phố Elizabeth, bang New Jersey.

Vì không thấy chiếc máy tính bảng iPad ở đâu cả nên Sean Donis đã kích hoạt ứng dụng Find My iPhone trên iPhone của anh để truy tìm nó. Ứng dụng báo vị trí của chiếc máy tính bảng nằm ở làng Pomona ở hạt Rockland.

Nancy Donis và người chồng bị cắm sừng Sean Donis.

Lúc này, Sean đã ngờ ngợ nghĩ đến đó là nơi ở sếp của vợ. Linh tính không lành, anh liền lái xe đến địa chỉ được định vị trên điện thoại. Tại đây, Sean đã nhìn thấy chiếc xe của vợ đậu ngoài một căn hộ.

Thấy cửa trước ngôi nhà không khóa nên anh đã đi vào bên trong rồi leo lên cầu thang và sững sờ chứng kiến cảnh tượng vợ anh đang tằng tịu với sếp của cô ta trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đau đớn vì bị phản bội, Sean rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó để làm chứng cứ.

Sau khi bắt quả tang vợ mình ngoại tình với sếp ngay tại giường, anh Sean nhận thấy mối quan hệ của hai người không thể hàn gắn. Sau cùng, cả hai đã quyết định ly hôn vào đầu năm nay.

Khu nhà nơi anh Sean Donis bắt gặp vợ mình ngoại tình với sếp.

Những tưởng mọi chuyện kết thúc, đường ai nấy đi, chẳng ngờ sau đó anh Sean bị người vợ tráo trở và nhân tình của cô ta tố cáo với tội danh trộm cắp và giám sát bất hợp pháp.

Sau khi nhận được thông báo của tòa án, anh Sean choáng váng, không ngờ chỉ vì muốn bắt quả tang vợ ngoại tình, anh lại có thể bị tố cáo ngược lại như vậy. Chia sẻ với báo chí, anh Sean bật khóc: "Quả thật bất công vô cùng, giống như tôi bị họ trừng phạt 2 lần vậy".

Nếu bị phán quyết là có tội, người đàn ông tội nghiệp Sean Donis có thể sẽ phải đối mặt với án phạt 15 năm tù giam. Tuy nhiên, luật sư của Donis tin rằng anh sẽ được tuyên vô tội vì anh đột nhập gia cư để bắt quả tang người vợ ngoại tình với người khác.

Phụ nữ lừa dối bạn đời không còn là chuyện dị thường



Hầu hết các đôi không bao giờ tưởng tượng tình yêu kết thúc vì không chung thủy. Nhưng sự thật là gian dối có thể rung chuyển cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất.

"Xã hội thường quan niệm rằng đàn ông mới là những kẻ gian lận, đàn ông dễ lừa dối, nhưng dữ liệu nghiên cứu kể một câu chuyện khác", Alicia M. Walker, phó giáo sư xã hội học tại ĐH bang Missouri, Mỹ, nói và khẳng định tỷ lệ lừa dối bạn đời của phụ nữ tương đương nam giới.

Vị này cho rằng, người vợ lừa dối chồng không phải chuyện dị thường. Tùy thuộc vào nhóm tuổi, hành vi, đôi khi phụ nữ lừa dối thường xuyên hơn cả đàn ông.

"Đôi khi là lý do tự nhiên, có thể là cảm xúc. Nhưng dù chúng ta không muốn thừa nhận, thì vẫn có phụ nữ ngoại tình khi có cơ hội. Nhiều dữ liệu cho thấy phụ nữ sẽ ngoại tình với đồng nghiệp và nói rằng 'Tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi thấy có cơ hội thì tận dụng thôi'", chuyên gia nói.

Khái niệm lừa dối ở phụ nữ trái ngược với những gì văn hóa truyền thống nói về họ. "Chúng ta không muốn nghĩ phụ nữ cũng ham muốn tình dục và thích quan hệ với nhiều bạn tình. Nhưng thực tế, họ cũng có cảm giác nhàm chán với tình dục trong hôn nhân như đàn ông", phó giáo sư xã hội học Walker, nói.

Tác giả: Bách Hợp (t/h)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn