Bắt quả tang gái bán dâm U50 phục vụ khách ngay tại phòng ngủ của chủ quán cafe võng

Thông tin trên báo Tổ Quốc, ngày 1/3, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ xử lý 2 chủ quán cà phê là Đ.T.H.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, trú tỉnh Đồng Nai) và N.T.T. (64 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi chứa chấp và hoạt động mại dâm.

Chiều 28/2, trinh sát Công an phường Trảng Dài phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê võng không tên ở KP.4C, phường Trảng Dài do Đ.T.H.T. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện P.T.T.Th. (45 tuổi, nhân viên của quán) đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách nam trong phòng ngủ của nữ chủ quán. Công an thu được 1 quyển sổ ghi chép về hoạt động mại dâm của quán.

Hình minh họa.

Nữ nhân viên cùng chủ quán này khai nhận, khách vào quán nếu có nhu cầu mua dâm thì sẽ thoả thuận với nhân viên. Giá bán dâm được quy định là 300 ngàn đồng/lượt/người. Các nhân viên phải đưa lại cho nữ chủ quán là 100 ngàn đồng mỗi lần.

Nữ chủ quán khai nhận, mỗi lần có khách mua dâm thì nữ chủ quán ghi vào sổ. Người này cũng cho biết sẽ bán dâm cho khách nếu khách có nhu cầu với mình.

Theo báo Pháp luật, cùng ngày, kiểm tra hành chính quán cà phê Ngọc Thu tại KP.4C, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa do N.T.T. làm chủ, công an bắt quả tang nữ nhân viên quán là T.T.H (45 tuổi) đang bán dâm cho khách tại phòng ngủ của chủ quán.

Công an tiến hành lập biên bản, xử lý sự việc theo quy định.

Tác giả: Mộc Miên (T/H)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin