Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một Trưởng phòng

Trụ sở Sở Tài chính Bắc Ninh.

Sáng 23/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Tài chính Bắc Ninh xác nhận, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh và một Trưởng phòng của Sở vừa bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Theo vị này, đơn vị mới nhận được quyết định từ cơ quan công an và hiện đang làm quy trình để tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ bị bắt. Thông tin cụ thể, theo lãnh đạo Sở sẽ do phía cơ quan công an thông tin.

Vào ngày 21/3, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Kim Thoại cũng đã có thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các lãnh đạo Sở Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, tuy nhiên, trong thông báo này, không có tên ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở.

Trước đó, ông Tuấn từng được phân công lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp, Thanh tra Tài chính và công tác ISO. Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Thanh tra Sở.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, thông tin chi tiết về vụ việc liên quan sẽ được đơn vị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh để thông tin đầy đủ đến báo chí trong những ngày tới.

Bước đầu, việc khởi tố, bắt tạm giam các cán bộ này liên quan đến một dự án đấu giá đất tại Từ Sơn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị