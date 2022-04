Bắt ông trùm 9X cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn nhất Hải Dương

Sáng 26/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 12kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công.

Hai kẻ cộm cán trong đường dây bị công an bắt giữ là Đỗ Tiến Sơn (SN 1991, trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Phạm Văn Long (SN 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Trong đó, Long là kẻ cầm đầu đường dây, trực tiếp giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Long từng có 4 tiền án, 1 tiền sự, thường xuyên tàng trữ vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Phạm Văn Long, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá.

Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Đỗ Tiến Sơn và Phạm Văn Long về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời mở rộng điều tra để xử lý triệt để những kẻ liên quan.

Kết quả điều tra, đầu tháng 4/2022, tại khu vực đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận thôn Long Tràng (xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương), tổ công tác của Công an tỉnh bắt giữ Đỗ Tiến Sơn khi kẻ này đang trên đường vận chuyển gần 12kg ma túy tổng hợp từ Sơn La về Hải Dương tiêu thụ.

Ngay sau đó, một mũi tấn công khác bao vây, bắt giữ Phạm Văn Long khi hắn đang hoạt động trên địa bàn xã Hạ Bì (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Để vận chuyển được số lượng lớn ma túy về Hải Dương tiêu thụ cũng như duy trì hoạt động của đường dây với mạng lưới chân rết rộng khắp trên địa bàn Hải Dương và các tỉnh lân cận, những kẻ phạm tội đã trang bị vũ khí nóng, dùng các loại phương tiện để ngụy trang, phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ từng mắt xích và dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.

Tang vật công an thu giữ được.

Chỉ sau 7 ngày xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, 2 kẻ cộm cán của đường dây đã bị tóm gọn.

Toàn bộ tang vật liên quan bao gồm 12 túi ma túy loại Ketamin, 5 túi ma túy loại Methamphetamin, 1 túi ma túy MDMA bị thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, Sơn và những người liên quan đến đường dây trên địa bàn TP Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén, túi chất bột màu trắng, vũ khí quân dụng và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News