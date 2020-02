Bắt nóng gã nhân công sát hại cô chủ rồi về nhà sinh hoạt như bình thường

Án mạng thương tâm

Ngày 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra vụ việc Cao Duy Huệ (còn gọi là Tèo, 25 tuổi, ngụ tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) sát hại chị T.T.H. (26 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) bằng nhiều nhát dao.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn vụn vặt với gia đình chị H., đêm 25/2, Huệ thủ theo dao nhọn đến nhà chị này tại xã Mê Linh để nói chuyện. Tại đây, do không giải quyết mâu thuẫn được bằng lời nói, Huệ bất ngờ rút dao đâm trúng người chị H. nhiều nhát khiến người này tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc Cao Duy Huệ sát hại chị H..

Nhận tin báo, Công an huyện Lâm Hà nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ngay sau đó, công tác khoanh vùng đối tượng nghi vấn được cơ quan điều tra thực hiện hết sức cẩn trọng, gấp rút.

Để điều tra, công an đã mời hàng chục thanh niên thuộc thành phần bất hảo tại địa phương lên làm việc. Thậm chí, người chồng của nạn nhân cũng bị mời lên do trong thời điểm xảy ra vụ án, người này không có mặt ở nhà. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an không phát hiện nghi vấn từ những người này.

Cuối cùng, các manh mối dần hướng về cái tên Cao Duy Huệ. Bởi, trước khi xảy ra vụ việc, Huệ đang làm thuê cho gia đình nạn nhân. Hơn thế, trước thời điểm chị H. bị sát hại, Huệ có gọi điện thoại cho chồng chị này. Trong điện thoại, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Do đó, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đến nhà đối tượng này điều tra. Tại đây, các trinh sát phát hiện, nam thanh niên hết sức bình tĩnh, không tỏ ra chút sợ hãi, luống cuống của một người vừa gây ra tội ác.

Thậm chí, khi lực lượng điều tra có mặt, Huệ vẫn dọn cơm ăn như không có chuyện gì xảy ra. Một cán bộ điều tra cho biết, ban đầu, Huệ không thừa nhận hành vi, không thừa nhận việc đến nhà nạn nhân.

Tuy nhiên, công an phát hiện ngón tay út của Huệ có vết rách nghi do vật sắc, nhọn gây ra. Cuối cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định, Huệ có mặt tại nhà nạn nhân lúc vụ việc xảy ra, vết thương trên ngón tay của đối tượng là do lúc gây án bị thương.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Cao Duy Huệ đã cúi đầu, khai nhận chính mình đã sát hại chị H..

Mâu thuẫn vụn vặt

Huệ khai nhận, đêm 25/2, đối tượng gọi điện cho chị H., khi biết chồng người này không có ở nhà, nam thanh niên đã đến gặp nạn nhân. Khi đi, đối tượng thủ sẵn một con dao Thái Lan.

Tại nhà nạn nhân, khi gặp chị H., hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, nam thanh niên bất ngờ rút dao, đâm nhiều nhát trúng người chị H. khiến người này gục tại chỗ.

Cao Duy Huệ tại cơ quan điều tra sau khi sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Huệ điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, đối tượng vứt bỏ con dao là hung khí dùng để gây án rồi trở về nhà. Tại nhà riêng, Huệ thay bộ quần áo mặc khi gây án, giặt giũ sạch sẽ nhằm xóa sạch các dấu vết rồi sinh hoạt một cách bình thường.

Trao đổi với PV, anh P.A. (30 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban) cho biết: "Huệ nghịch ngợm nhưng rất nhát gan, có thể có mâu thuẫn gì đó mới khiến nó liều lĩnh như thế."

“Trước khi xảy ra vụ việc, Huệ có gọi điện cho anh Đ. là chồng chị H.. Trong điện thoại, Huệ nói tối xuống lấy lương. Sau đó, hai người có lời qua tiếng lại trong điện thoại", anh A. nói thêm.

Cũng theo anh này, Huệ không có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn. Anh A. kể: "Huệ lông bông, không nghề ngỗng gì, ai thuê gì thì làm nấy thôi. Nó cũng có ít vườn ở gần chỗ tôi nhưng không đáng kể. Nhà nó cũng nhiều anh em. Nó có ông anh cả đi làm ăn xa. Mấy chị gái cũng lập gia đình cả. Nó là con út”.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình nạn nhân có kinh tế khá giả. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị H. vừa xây xong căn nhà mới khá khang trang. Chị P.N.T.P. (25 tuổi, ngụ xã Mê Linh) cho biết: "Tối hôm qua, tôi có việc nên lên bệnh viện. Đúng lúc này, người nhà của chị H. cũng có mặt để nhận thi thể chị này”.

“Khi thấy thi thể vợ, anh Đ., chồng chị H. vô cùng đau xót. Anh ấy khóc nhiều lắm, nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng đau lòng. Tôi có biết chị H., thường ngày, chị hiền và vui tính lắm. Trước khi bị sát hại, con của chị mới 9 tháng tuổi thôi. Không hiểu vì sao lại ra nông nổi này. Giờ chỉ thương cho đứa bé mất mẹ khi còn quá nhỏ", chị P. thông tin thêm.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin