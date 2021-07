Bắt nhóm đối tượng được thuê đập 2 ngôi mộ với giá 500 triệu đồng

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Thành (27 tuổi), ngụ huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ và Lê Hữu Nghĩa (20 tuổi), ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang). Công an cũng khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Hùng Danh (27 tuổi), ngụ TP. Phú Quốc về tội “Xâm phạm mồ mả”.

Nguyễn Chí Thành và Lê Hữu Nghĩa được Danh thuê đập phá 2 ngôi mộ với giá 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/5, nhận được tin báo của người dân, lực lượng trinh sát Công an TP. Phú Quốc đã mật phục bắt quả tang Nghĩa và Thành đang dùng búa đập phá 2 ngôi mộ của người thân gia đình anh N. V. L. ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngày 12/5, Danh được một người tên Hiển (chưa rõ lai lịch) thuê đập phá 2 ngôi mộ trên một thửa đất ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm (Phú Quốc) với giá 500 triệu đồng. Sau đó, Danh thuê lại Nghĩa với giá 50 triệu đồng. Khi thỏa thuận xong, Danh đưa cho Nghĩa 2 ống tuýp sắt bên trong nghi có chứa chất nổ.

Võ Hùng Danh.

Sau đó, Nghĩa rủ Thành và một số đối tượng khác nhiều lần đến 2 ngôi mộ (là mẹ ruột và bà ngoại của anh N. V. L.) dùng ống tuýp nghi có chứa chất nổ châm ngòi phá phần bê tông bên ngoài của 2 ngôi mộ nhưng không thành.

Đến ngày 22/5, Thành và Nghĩa tiếp tục mang theo dụng cụ đến đập phá 2 ngôi mộ, thì bị lược lượng Công an TP. Phú Quốc mật phục bắt giữ cùng tang vật là 2 cây búa bằng kim loại và 8 ống tuýp sắt bên trong nghi có chứa chất nổ.

Tại cơ quan công an, Thành, Nghĩa và Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an TP. Phú Quốc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền phong