Bắt nhiều đối tượng trộm dầu tại công trường thi công dự án cao tốc

Ngày 24/8, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ án trộm cắp tài sản.

Vụ trộm cắp này xảy ra tại công trường thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Diễn Châu.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Diễn Châu được biết, thời gian gần đây tại công trường của dự án có dấu hiệu thất thoát một số nhiên liệu dầu máy. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 16/8, Công an huyện Diễn Châu bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm: Đào Anh Dũng, SN 1976, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Công Danh, SN 1993, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Đinh Văn Hảo, SN 1991 và Nguyễn Thế Dũng, SN 1987, cùng trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó Đào Anh Dũng, Đinh Văn Hảo và Trần Công Danh là công nhân thuộc Công ty TNHH H. H. (là đơn vị đang thi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt). Đào Anh Dũng được giao quản lý máy phát điện của công ty, Hảo và Danh là công nhân lái máy xúc.

Tối 12/8, khi được giao 5 thùng dầu diezen để phát điện, 3 đối tượng đã bán 2 thùng dầu cho Nguyễn Thế Dũng với giá 6 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đào Anh Dũng, Đinh Văn Hảo, Trần Công Danh về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thế Dũng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn