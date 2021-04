Bắt nguyên giám đốc Nhà máy ô tô VEAM

Bị can Phạm Vũ Hải tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra những sai phạm xảy ra tại Nhà máy ô tô VEAM thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Nhà máy ô tô VEAM.

Đồng thời C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Vũ Hải, nguyên giám đốc Nhà máy ô tô VEAM, về tội danh trên.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hải.

Trước đó C03 cũng đã khởi tố vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Nhà máy ô tô VEAM. Trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Toàn - phó giám đốc Nhà máy ô tô VEAM và bà Trần Thị Thanh Tâm - cán bộ Nhà máy ô tô VEAM - về tội "tham ô tài sản" và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam.

Mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty cổ phần Thương mại vận tải VEAM (Vetranco) và một số doanh nghiệp liên quan.

Kết quả điều tra xác định các hành vi sai phạm của bị can Trần Ngọc Hà - cựu chủ tịch HĐQT, cựu tổng giám đốc VEAM - dẫn tới VEAM thất thoát tiền của Nhà nước hơn 135 tỉ.

Cũng theo kết luận điều tra, từ các nguồn vốn vay của VEAM, vốn vay ngân hàng và vốn tự có, Vetranco đã lập các hợp đồng khống mua bán hàng hóa lòng vòng, chuyển tiền cho các doanh nghiệp vay trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 183 tỉ.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ