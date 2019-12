Bất ngờ với tác dụng 'thần kỳ' của mặt nạ khoai tây sữa chua với làn da

Khoai tây có tốt không? Mặt nạ khoai tây sữa chua có tốt không?

Rất nhiều chị em thắc mắc mặt nạ khoai tây sữa chua có thật sự thần thánh như lời đồn? Khoai tây được trồng ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó rất phổ biến ở các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nga và Ukraine. Ngoài hàm lượng nước cao (80%), khoai tây còn rất giàu carbohydrate và hàm lượng cao protein cũng như chất xơ.

Khoai tây chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể và đem lại một số lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cung cấp khoảng 45% lượng vitamin C cần thiết hằng ngày cho cơ thể, giúp phòng chống cảm lạnh, chảy máu nướu răng, nhiễm trùng… khoai tây rất tốt cho sức khỏe tim mạch do chất xơ cũng giúp làm giảm cholesterol trong các mạch máu. Ngoài ra, vitamin C và B6 còn giúp giảm thiểu lượng gốc tự do, carotenoid giúp duy trì sự hoạt động ổn định của tim mạch.

Không chỉ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, khoai tây còn có công dụng vô cùng thần kỳ cho làn da. Vitamin C, vitamin B6, kali, magie, kẽm và photpho đều có thể giúp da bạn mềm mịn khi ăn khoai tây trực tiếp hoặc sử dụng mặt nạ khoai tây đắp mặt.

Mặt nạ khoai tây sữa chua có tác dụng gì?

Vitamin C trong khoai tây chính là thành phần chính hỗ trợ làm đẹp da. Các chất chống oxy hóa, tinh bột thì sẽ giúp dưỡng ẩm và cung cấp các chất dinh dưỡng cho làn da mịn màng, chống lão hóa. Nếu bạn quên không dùng kem chống nắng để bảo vệ da, hãy thái khoai tây thành lát thật mỏng rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng, giữ nguyên trong 15 phút để làm dịu da.

Khoai tây sẽ nhanh chóng bù đắp độ ẩm đã bị mất đi trên da và giảm cả tình trạng tấy đỏ do cháy nắng gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua chứa nhiều vitamin, khoáng chất, cung cấp cho làn da nhiều dưỡng chất, làm tăng cường độ đàn hồi, giảm nguy cơ khô, bong tróc da mặt. Sữa chua giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn, nuôi dưỡng làn da khô, bong tróc trở lại mềm mại, trẻ trung. Kết hợp sữa chua và khoai tây tạo nên một loại mặt nạ trị mụn dưỡng da rất tốt cho da mặt. Ngoài ra, mặt nạ khoai tây sữa chua cho da nhờn còn giúp lấy đi lượng dầu thừa trên da, bù ẩm và kiềm dầu rất tốt.

Sử dụng mặt nạ khoai tây sữa chua chính là sự lựa chọn hoàn hảo với những ai đang muốn loại bỏ tàn nhang và nám da. Sữa chua ngoài được biết tới là một trong những thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, nó còn có tác dụng kì diệu trong việc làm đẹp mà chị em phụ nữ vô cùng ưa chuộng. Còn khoai tây thì có chứa vitamin E, vitamin C và chất chống oxy hóa. Khi trị tàn nhang bằng khoai tây và sữa chua sẽ tạo ra loại mặt nạ giúp làm mịn da, làm trắng da tuyệt vời, các chấm tàn nhang mờ đi nhanh chóng.

Cách đắp mặt nạ khoai tây sữa chua

Chuẩn bị: 1-3 củ khoai tây tươi ngon (tùy thuộc vào các vùng da mà bạn muốn đắp), ½ hộp sữa chua không đường.

Lưu ý là chúng ta chỉ đắp mặt nạ khoai tây sữa chua không đường, sữa chua có đường sẽ sinh ra vi khuẩn có hại cho da mặt nên tuyệt đối không sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ khoai tây sữa chua: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, xay nhuyễn rồi trộn đều với ½ hộp sữa chua. Rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp và để trên da 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Thoa nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình. Dùng hỗn hợp này đắp mặt hàng ngày sẽ giúp loại bỏ mụn trứng cá và đánh bay đốm tàn nhang, giúp làn da tươi sáng trông thấy. Nếu da bạn không thích hợp với sữa chua, bạn có thể thay thế sữa chua bằng sữa tươi và áp dụng theo đúng công thức trên.

Nên thực hiện công thức mặt nạ khoai tây sữa chua 1-2 lần/ tuần để thấy hiệu quả rõ rệt nhất! - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ khoai tây sữa chua mật ong

Sữa chua và mật ong đều được biết đến là thực phẩm giúp cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Sự kết hợp hoàn hảo giữa mật ong và mặt nạ khoai tây sữa chua giúp da khô trở nên mịn màng, căng mướt và tràn đầy sức sống. Sữa chua bên cạnh khả năng dưỡng trắng da tuyệt vời, mang lại làn da tươi sáng hơn nhờ chứa nhiều axit lactic còn giúp điều tiết độ ẩm và tuyến bã nhờn trên da, Đồng thời, sữa cũng góp phần se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa và giảm hình thành mụn, chống lão hóa, căng da.

Hơn thế nữa, công thức này thích hợp cho mọi loại da, từ da khô, da nhờn, đến da thường, da hỗn hợp và da nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1-3 củ khoai tây tươi ngon (tùy thuộc vào các vùng da mà bạn muốn đắp), ½ hộp sữa chua không đường, 2 muỗng canh mật ong nguyên chất.

Cách làm mặt nạ khoai tây sữa chua: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, xay nhuyễn rồi trộn đều với ½ hộp sữa chua và 2 muỗng canh mật ong. Rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp và để trên da 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Thoa nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình.

Mặt nạ khoai tây sữa chua vitamin E

Vitamin E không chỉ có tác dụng mang đến làn da trắng ngần, mịn màng mà còn ngăn ngừa lão hóa, giúp làn da tươi trẻ, đàn hồi và xóa nếp nhăn hiệu quả.

Ngoài ra, việc sử dụng vitamin E thường xuyên để đắp mặt nạ cùng mặt nạ khoai tây sữa chua còn kích thích tái tạo da, nuôi dưỡng làn da thêm khỏe mạnh và đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1-3 củ khoai tây tươi ngon (tùy thuộc vào các vùng da mà bạn muốn đắp), ½ hộp sữa chua không đường, trích 2 viên vitamin E lấy dịch bên trong.

Cách làm mặt nạ khoai tây sữa chua: Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, xay nhuyễn rồi trộn đều với ½ hộp sữa chua và 2 viên vitamin E. Khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Rửa mặt sạch bằng nước ấm để lỗ chân lông và các tế bào giãn nở. Thoa hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ chứng 3 - 5 phút để hỗn hợp ngấm sâu vào da. Thoa hỗn hợp và để trên da 20 phút. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh để lỗ chân lông được se khít. Thoa nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình.

Mặt nạ khoai tây sữa chua dâu tây

Bên cạnh tác dụng làm trắng da thì việc kết hợp khoai tây, sữa chua và dâu tây còn có tác dụng làm giảm nếp nhăn hiệu quả.

Nhờ lượng vitamin C dồi sào trong khoai tây và lượng vitamin A, chất chống oxy hóa có trong dâu tây kết hợp cùng sữa chua tạo thành mặt nạ giúp da căng mịn, cải thiện sắc tố da sáng ngời và giúp chống lão hóa da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 1/2 củ khoai tây, 1/2 hộp sữa chua không đường, 2 quả dâu tây tươi.

Cách thực hiện: Dâu tây bỏ cuống, rửa sạch, nghiền nhuyễn. Cho khoai tây và dâu tây vào bát nhỏ và trộn đều với sữa chua. Đắp hỗn hợp này lên da và để thư giãn trong khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước lạnh.

Nếu có điều kiện bạn nên sắm thêm một chiếc máy massage mặt, sử dụng máy massage mặt sẽ giúp làn da của bạn được đàn hồi, dễ dàng hấp thu các dưỡng chất hơn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng bài viết đã chỉ ra cho bạn thấy được những tác dụng của mặt nạ khoai tây sữa chua và cách sử dụng đúng cách, đều đặn mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn một làn da tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn, mịn màng hơn, quyến rũ hơn một cách bất ngờ. Hãy thử áp dụng và kiểm chứng kết quả, chúc bạn thực hiện thành công và luôn tự tin với vẻ đẹp làn da của chính mình!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.